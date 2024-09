Jordan Love aún no está descartado para jugar contra Colts, afirma head coach

La incertidumbre rodea al equipo de los Green Bay Packers de cara al próximo enfrentamiento contra los Indianapolis Colts, programado para el domingo. El entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, ha dejado abierta la posibilidad de que el quarterback titular, Jordan Love, pueda jugar a pesar de una lesión en la rodilla que lo ha mantenido fuera de acción.

Jordan Love sufrió una lesión en el ligamento medial colateral de la rodilla izquierda durante la derrota de los Packers por 34-29 frente a los Philadelphia Eagles en el partido celebrado en Brasil. Desde entonces, el quarterback ha estado en proceso de recuperación, y aunque aún no está completamente recuperado, LaFleur no ha descartado su participación en el próximo juego.

Es esencial que Love se sienta confiado y capaz Créditos: IG/jordan3love

En una rueda de prensa celebrada este martes, LaFleur expresó que Love podría jugar sin necesidad de entrenar durante la semana si se le otorga la autorización médica necesaria. Sin embargo, LaFleur subrayó que es esencial que Love se sienta confiado y capaz de protegerse en el campo antes de tomar cualquier decisión final sobre su participación.

Sin embargo, como he mencionado, necesita recibir la autorización médica. Es fundamental que él pueda protegerse y tenga la confianza necesaria para salir al campo. Hasta que eso no ocurra, no lo consideraremos."