Semana 2 de la NFL 2024: ¿Quiénes son los mejores quarterbacks y receptores rumbo a los juegos del domingo?

Las siglas de la NFL significan National Football League, no obstante, algunos jugadores, entrenadores y múltiples aficionados han dado otro trasfondo al nombre, siendo “Not For Long”, no por mucho, por su traducción en español, uno de los dichos que definen de mejor forma al deporte, esto debido a su naturaleza tan cambiante que se vive semana a semana en dentro del emparrillado.

Con cada encuentro, todos los jugadores de la NFL ponen su máximo esfuerzo para conseguir la victoria de sus respectivas organizaciones, si bien el fútbol americano es un deporte que se juega en equipo, los esfuerzos individuales son notorios y cada jornada las estadísticas reflejan la notoriedad de los mejores elementos dentro de las 32 franquicias.

Aunque el enfoque del deporte comenzó con el juego terrestre, la estrategia ofensiva de la gran mayoría de los equipos gira en torno al ataque aéreo, debido a esto la organización responsable por organizar cada año el Super Bowl, hace publicas las estadísticas los mejores jugadores en el aspecto ofensivo.

Por ejemplo, previo a la semana 2, la NFL publicó el top los jugadores con más yardas por pase y yardas recibidas, es decir, los quarterbacks y los wide receivers más productivos dentro del campo:

Los jugadores con más yardas por pase en la NFL antes de la semana 2

Los quarterbacks suelen ser las figuras más destacas dentro de cada equipo, conforme pasa cada jornada deportiva, la NFL comparte a los mariscales de campo más destacados en el juego aéreo:

Tua Tagovailoa de Miami Dolphins encabeza la lista con 338 yardas por pase

Matthew Stafford de Los Angeles Rams se encuentra en segundo lugar con 317 yardas por pase

Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs sorpresivamente se encuentra en tercer lugar con 291 yardas por pase

Todos los quarterbacks de este top aseguraron la victoria para sus respectivos equipos

Los jugadores de la NFL con más yardas recibidas por aíre antes de la semana 2

Un quarterback no brillaría tanto si no fuera por los famosos receptores, quienes también tienen su propio top en la National Football League, actualizado semana a semana:

Jayden Reed de Green Bay Packers encabeza la lista con 138 yardas

Tyreek Hill de Miami Dolphins sorpresivamente es el segundo lugar con 130 yardas

Alec Pierce de Indianapolis Colts es el tercer jugador con más yardas recibidas por aíre con 125

Tyreek Hill pinta para ser uno de los mejores receptores de la NFL

NFL: Los jugadores con más sacks antes de la semana 2

Respecto al juego defensivo, la NFL también publicó el top 3 con los líderes de capturas al quarterback:

Greg Roussea de Buffalo Bills es el primer lugar con 3 sacks registrados

Alontae Taylor de New Orleans Saints es el segundo lugar empatando con 3 sacks registrados

Keion White New England Patriots ocupa el tercer lugar con 2.5 en la NFL

Las capturas al mariscal de campo suelen cambiar el rumbo de un encuentro

