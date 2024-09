Las Vegas recibe a Saúl "Canelo" Álvarez previo a la pelea ante Berlanga

Canelo Álvarez inicia actividades previas a su regreso Especial

Arropado por su gente y dispuesto a dar un motivo más de festejo este 15 de septiembre, el campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez entró al lobby del MGM Grand de Las Vegas para dar por iniciadas las actividades previas a su regreso al ring.

"No es la primera vez que me enfrentó a este tipo de retos y sé que para muchos es más fácil decir que noquearan que hacerlo... Él dice que me noquea en 6, yo digo que lo intente", dijo a su llegada el dueño de las coronas de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Ambos pugilistas arribaron a Las Vegas Foto: Especial

En su décima participación en fin de semana de la Independencia de México, Canelo se mide al invicto puertorriqueño Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena.

"Voy por todo, esto es guerra puñeta. Lo voy a noquear. Sé que Canelo es la puerta a la elite y es lo que busco", declaró el retador, quien va por su primera oportunidad mundialista.

Así recibió Canelo a sus aficionados

Armados con pancartas, playeras y fotografías, dispuestos a conseguir un autógrafo o una foto con su peleador favorito, cientos de asistentes aguardaron con paciencia en el lugar por más de dos horas.

Dispuesto a apapachar a sus fanáticos, Canelo se acercó a los que más pudo para poder recibir lo que le tenían preparado y también firmar autógrafos.

En el evento también estuvieron presentes los peleadores que forman parte de la cartelera, empezando por el monarca de las 160 libras, el cubano Erislandy Lara, quien expone la diadema ante el excampeón mundial Danny García. Mientras que el extitular, Rolly Romero buscará recuperar el camino del triunfo ante Manuel Jaimes.

Dentro del cartel, también el excampeón Caleb Plant quien disputa un título interino vacante de la AMB.

