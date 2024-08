Ángela Carini y la Federación Italiana de Boxeo rechazan premio millonario tras su polémica derrota con Imane Khelif

Ángela Carini fue una de las peleadoras en tendencia en los últimos días, pues soporto solo un golpe de la peleadora Imane Khelafi, por lo que decidió abandonar el encuentro y poner en duda la elegibilidad de la peladora, por lo que se le propuso un premio monetario a la peleadora y la Federación Italiana de Boxeo.

Pues la victoria de Imane Khelafi fue marcada por una pelea entre instituciones como el Comité Olímpico o por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) pues su presidente Umar Kremlev ofreció una recompensa económica para compensar la dura situación que se vivió en París 2024.

Sigue leyendo:

Prisca Awiti confiesa que su novio se emocionó más por felicitación del América que por su medalla olímpica

Asadkhuja Muydinkhujaev: ¿quién es el boxeador que peleará contra el mexicano Marco Verde por la medalla de Oro?

¿Por qué Ángela Carini se negó a recibir el premio de la IBA?

La Federación Italiana de Boxeo así como Ángela Carini mencionaron que no aceptarían ningún premio en efectivo de la IBA, pues mencionaban que le iban a dar una recompensa millonaria “como de campeona olímpica”, cabe destacar que todo sucedió el pasado 1 de agosto, cuando la boxeadora italiana salió del ring entre lágrimas.

Pues Imane Khealfi la sacudió con un duro golpe, por lo que la italiana aseguró que no era una mujer, pues, nunca le había pegado tan duro, cabe aclarar que Imane Khelafi así como la taiwanesa Lin Yu-Ting, fueron dos de las peleadoras expulsadas de la IBA en los mundiales 2022 y 2023.

Ya que no superaron unos supuestos test de género, donde no se ha mostrado mucha transparencia a la fecha, desestimando esas pruebas por el Comité Olímpico Internacional (COI). Por lo que la IBA les iba a entregar 50 mil dólares a Ángela Carini, 25 mil dólares a la federación italiana y 25 mil dólares a su entrenador.

Por lo que la federación italiana decidió emitir un comunicado donde “niega lo que han informado algunos medios sobre aceptar cualquier tipo de premio en efectivo”, por lo que aún no ha quedado claro si es que lo han aceptado hasta el momento o no, así como Ángel y su entrenador no han hablado al respecto oficialmente.

Lo que es cierto que tras las declaraciones de Ángela Carini, pues, el retiro entre lágrimas del encuentro mencionando, que la argelina se acercó después a estrechar la mano, pero la italiana no quiso responder, por lo que la evitó y soltó una dura consigna.