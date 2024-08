Prisca Awiti confiesa que su novio se emocionó más por felicitación del América que por su medalla olímpica

Prisca Awiti hizo historia hace unos días cuando consiguió la medalla de plata durante los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistando a todo México y haciéndose de un nombre como deportista mexicana, por lo que tras su regreso a México el país no dudó en felicitarla por su desempeño.

Sin embargo, hubo un club mexicano que decidió hacerle una invitación y felicitación, pues nada más y nada menos que el Club América, la felicitó por ser hincha del club y además conseguir una increíble medalla olímpica, por lo que Prisca decidió contar una divertida anécdota.

Hace unos días tras la obtención de la esperada presea olímpica, el Club América decidió mandar una felicitación a Prisca, emocionando a propios y extraños, pies significaba que la deportista era hincha del club de Coapa, por lo que se llenaron de elogios para Prisca en las redes sociales.

Fue en una entrevista para ESPN donde la famosa medallista olímpica decidió contar una divertida anécdota, pues si fue cuestionada sobre su apoyo al Club América, a lo que respondió si problema que era culpa de su novio, pues fue quien la motivó a apoyar al club.

Incluso, aprovechó para confesar que para su novio fue más un logro, que el Club América le mandará un mensaje, que su gran desempeño en los Juegos Olímpicos, luego de conseguir una tan ansiada medalla de plata en Judo, lo que la ha posicionado como una de las mejores deportistas mexicanas.

"Sí, mi novio me ha hecho que siga , que me tuiteara el América fue más logro para él que la medalla, me dijo 'no lo puedo creer'", dijo Prisca Awiti.