Alejandra Orozco anuncia su retiro de los clavados en París 2024: "es momento de colgar el traje de baño"

Después de cuatro ciclos olímpicos y una carrera digna de presumir, Alejandra Orozco le dice adiós a su vida en el deporte de élite para comenzar un nuevo capítulo, ahora lejos de las fosas de clavados. Con 27 años, la tapatía estuvo presente en cuatro Juegos Olímpicos donde se consagró con dos medallas y el convertirse en un pilar para inspirar a los jóvenes a practicar el deporte que tantas alegrías le ha dado a México en los juegos de verano y terminar octava en París 2024.

Orozco reconoció que llegó a París 2024 con la decisión tomada, pero que siempre buscó terminar de la mejor manera, despedirse con alguna medalla. Después de vivir sus actuaciones en los clavados sincronizados y en la modalidad de individuales, llegó el momento de decir adiós a una histórica del deporte olímpico mexicano.

Sigue leyendo:

Sirenas mexicanas Paris 2024: ¿Grenetina en el cabello? Por qué Nuria Diosdado y las atletas de natación artística la usan en París 2024

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se despiden de París 2024 sin medallas

Ale Orozco y Gaby Agúndez terminaron en quinto lugar en clavados sincronizados (AFP)

Un día muy especial para Orozco en la final de este 6 de agosto

La tapatía expresó a Claro Sports que desde que se levantó sentía muchas emociones por presentarse en la que sería su última participación olímpica como clavadista. Si bien no fue el resultado que esperaba, tiene claro que fue la primera vez que logró disfrutar de una competencia.

"Fue un día de muchas emociones, de muchos sentimientos. Desde que me levanté estaba ilusionada por la final... una final olímpica más, creo que se vive a flor de piel y muy diferente de lo que fue para mí Londres donde era una niña y no dimensionaba donde estaba", dijo Ale mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y esbozaba una sonrisa.

Ale tiene claro que este martes vivió una final muy diferente ya que pudo sentir, ver y disfrutar de todas las porras que le estaban lanzando desde las gradas, pero también "me disfruté a mí después de 20 años". Orozco tiene claro que será una competencia que se va a llevar para siempre.

Ale se siente tranquila con la decisión de retirarse de los clavados profesionales

Muchas veces es difícil decidir poner fin a una carrera de más de 20 años, pero Ale tenía claro que estaba tranquila con saber que París 2024 serían sus últimos Juegos Olímpicos como deportista mexicana. Orozco tenía claro que su carrera no habría sido lo mismo sin el apoyo de muchos a lo largo de su vida. Antes de terminar con la declaración quería agradecerles por haber estado en cada una de sus presentaciones. Ahora que llegó el final es momento de reconocer que no es fácil estar presente en cuatro ciclos olímpicos.

"Me siento tranquila con la decisión. La verdad es que fue un proceso muy largo, este ciclo también. Aprendí a ser muy resiliente y a salir adelante. A cada vez que me subía a una plataforma intentarlo, darlo todo. Creo que también hubo muchas personas que me levantaron y estuvieron conmigo siempre. Obviamente cuatro ciclos es un camino largo... me siento feliz, tranquila y por supuesto que siempre trabajamos y yo lo digo 'esto es lo que nos ha levantado cuatro años seguidos, este ha sido nuestro sueño y meta durante cuatro años. Nos ha motivado a ir con todo y contra todo para vivir esto'", continuó con su declaración al final de su participación.

Ale Orozco se siente feliz y tranquila de poner fin a su carrera como clavadista (AFP)

No se llevó medalla, se llevó mucho más

La misión de Ale era conquistar su tercera medalla, pero París le dijo que no sería posible. Ahora, después de finalizar su participación en la plataforma de 10m, la tapatía tenía claro que en estos Juegos Olímpicos se llevaba algo más importante que lo material, se lleva aprendizaje, el poder disfrutar una competencia, el cariño y el apoyo de toda la gente que le hizo sentir como en casa en cada una de las ocasiones que se paró en la plataforma para realizar un clavado, tanto en sincronizados como en la modalidad de individual.

"Siempre queremos llevarnos lo material, las manos llenas. En esta ocasión no será así, pero no me las llevo vacías. De verdad, yo me llevo mucho cariño, mucho apoyo, mucho aprendizaje para la vida, muchas herramientas. Me llevo una final que disfruté, me llevo todo", expresó.

Qué sigue para Alejandra Orozco tras el retiro

En ocasiones los atletas no tienen claro que harán al terminar su carrera profesional. La clavadista de 27 años está consiente que buscará descansar y poder estar con su familia y seres queridos después de tantos años donde se dedicaron a apoyarla en cada una de las competencias. Se tiene que recordar que Ale se casó hace poco tiempo, por lo que se podría dar el tiempo de disfrutar a su esposo. Lo más importante es que la tapatía se siente tranquila de la decisión y agradece mucho todo lo que sintió en estos Juegos Olímpicos.

"Quiero descansar un poco, disfrutar a una Ale que ha girado su vida en torno a los clavados y que siempre dio su máximo y ahora quiere disfrutarlo. Quiere estar con su familia, que son quienes la han ayudado a volver a su raíz, quiere estar con su gente. También, físicamente creo que también el cuerpo te cobra factura y hay que seguir, hay que salir. Me siento tranquila y de verdad les agradezco muchísimo estos juegos han sido muy especiales para mí en todos los sentidos", dijo.

Orozco tiene claro que en cada una de sus presentaciones se sintió como si estuviera en casa y eso no es fácil de sentir en cada una de las presentaciones que se tienen. Ahora es momento de dejar descansar a una de las grandes de clavados después de 20 años de trayectoria, pero seguramente se volverá a saber de ella dentro del deporte olímpico.