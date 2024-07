¿Quién es Prisca Awiti?, la judoca mexicana que ganó medalla de plata

Prisca Awiti Alcaraz nació el 20 de febrero de 1996 en Londres, Reino Unido. Con una madre mexicana y un padre keniano, esta talentosa judoca encontró en México su verdadera identidad y sentido de pertenencia. A pesar de haber nacido en Inglaterra, Prisca decidió representar a México en la arena internacional, y desde entonces ha sido un nombre destacado en el judo mundial.

Desde temprana edad, Prisca mostró interés por los deportes. Inicialmente, incursionó en la gimnasia, pero a los ocho años, influenciada por su hermano mayor, Philip Awiti, comenzó a practicar judo. Philip, un judoca de alto rendimiento, se convirtió en su mayor inspiración, y Prisca decidió seguir sus pasos con la ambición de alcanzar logros aún mayores.

Se espera que su siguiente combate también sea bueno. Foto: AFP.

¿Qué ha logrado Prisca Awiti Alcaraz?

Prisca debutó en competencias internacionales representando a México en 2017. Su carrera ha sido marcada por numerosas victorias y desafíos. Entre sus logros más destacados se encuentran dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo en 2021 y 2023, así como una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023, realizados en Santiago de Chile. Estos éxitos son testimonio de su dedicación y talento.

Tuvo un combate espectacular. Foto: AFP.

“Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue en la pandemia cuando cancelaron Tokio 2020, porque todo lo que has trabajado por muchos años se va. Sentí que de un momento a otro ya no sabía qué hacer porque había trabajado para eso, y nadie sabía qué iba a suceder, la pasé muy mal. Otro fue cuando no pude ganar bronce en el Mundial 2023, fue algo bastante triste estar cerca de lograr algo de mis sueños y perderlo por cualquier cosa”, contó, según una entrevista hecha por la Conade.

Prisca Awiti gana medalla en París 2024

El camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido distinto y más satisfactorio para Prisca. Clasificó gracias a su posición en el ranking mundial, finalizando en el lugar 18. Este logro refleja los mejores resultados de su carrera deportiva y una preparación llena de optimismo y determinación.

Está en uno de sus mejores momentos. Foto: Conade.

Prisca Awiti logró este martes la presea de plata en la categoría -63 kilos de los Juegos Olímpicos al caer ante la eslovena Andreja Leski, ofreciendo la segunda medalla para México en París-2024. Aunque Awiti, de 29 años, se adelantó con un waza-ari en los primeros 27 segundos, su rival le infligió a continuación dos waza-ari, sinónimo de victoria. Pese a su derrota en la final, se marchará del estadio Campo de Marte, en la capital francesa, cumpliendo su meta de ser medallista olímpica.

