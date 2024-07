¿Dallas Cowboys tendrá nuevo quarterback?: Dak Prescott responde a controversia tras supuesta lesión

La expectativa por el inicio de la temporada 2024 - 2025 de la NFL aumenta cada día, fanáticos y expertos en el deporte analizan cualquier movimiento o noticia referente los 32 equipos que conforman la liga, no obstante, la atención y expectativas que genera la escuadra de Dallas Cowboys suele crecer con cada offseason. Ya sea debido a la presión constante en la organización por ganar un Super Bowl o simple atención mediática, el equipo de la estrella solitaria atrae polémica año con año.

Una de las dudas más grandes dentro de la afición del equipo texano es la posición de quarterback, rol de suma importancia que actualmente depende de Dak Prescott, jugador que constantemente es criticado por los resultados en postemporada. Sorpresivamente, una imagen que fue publicada en redes sociales avivó los rumores de un posible cambio en la organización.

¿Por qué Dak Prescott se hizo viral?

Durante una breve estancia en México, Dak Prescott fue fotografiado utilizando una bota ortopédica en su pie derecho, extremidad que le ha traído complicaciones al jugador después de una fuerte lesión en 2020. La imagen rápidamente se hizo viral, debido a las dudas de fanáticos y analíticos deportivos sobre el estado de salud del número 4.

Se especuló que una lesión podría alejar a Dak Prescott de las actividades deportivas, escenario que aumentó las especulaciones sobre un posible cambio en la escuadra. De igual forma, rumores de un mayor protagonismo para Trey Lance, mariscal de campo suplente, también se volvieron tendencia en X (antes twitter) e Instagram.

¿Dak Prescott será el quarterback titular de Dallas?

Ante la polémica y por medio de una entrevista para The Athletic, Dak Prescott respondió ante las dudas sobre su estado de salud y su permanencia en los Vaqueros de Dallas. "Me estoy haciendo viejo. Fue el mismo tobillo que me fracturé y tuve una cirugía complicada hace cuatro años, así que sí, después de un par de días duros de entrenamiento, te duele un poco".

Durante la entrevista, el pasador explicó que se puso el aparato ortopédico para poder entrar al mar y pescar sin molestas, además de usar la bota como una medida de prevención para no agravar una ligera torcedura que sostuvo en el tobillo derecho, "Tengo que ser inteligente, y si puedo tomar precauciones y reducir algo usando una bota, lo voy a hacer".

Para finalizar, Prescott aseguró que su pequeña lesión no influirá en su desempeño como quarterback en Dallas Cowboys ni su papel en la organización en los próximos entrenamientos del equipo, declaraciones que calmaron los rumores de un nuevo líder ofensivo en la organización.