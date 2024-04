Equipos ganadores y perdedores del Draft de la NFL

Durante el fin de semana las emociones no pararon para todos los que amamos el deporte de los emparrillados, ya que finalmente se llevó a cabo el tan ansiado Draft de la temporada 2024, por lo que, una vez que cada uno de los equipos hizo sus respectivas selecciones, ahora nos corresponde hacer un breve análisis acerca de cómo quedaron armados, y quiénes sí y quiénes no cumplieron con las expectativas, aunque recordemos que las implicaciones de un Draft generalmente son a futuro, ya que muy pocos equipos serán los afortunados en ver resultados inmediatos, por lo que se requiere de mucha paciencia, la cual, lamentablemente, en muchas ocasiones no la tienen tanto los directivos como los aficionados.

Ganadores

Chicago Bears

El equipo de los Bears finalmente parece ser que esta temporada podrá darles muchas alegrías a sus aficionados, quienes desde la temporada del 2020 no los ven en Playoffs.

Cuando tienes la primera selección global del Draft, es difícil equivocarse al momento de seleccionar un Quarterback y aún más difícil cuando existe una camada de grandes jugadores en esa posición, como sucedió este año, donde Caleb Williams se robó los reflectores.

Los Bears durante la agencia libre, y durante el mismo Draft, se han asegurado de proveer suficientes armas a Williams, quien contará a su disposición con los receptores DJ Moore, Keenan Allen y el novato Rome Odunze, a quien también seleccionaron durante la primera ronda del Draft, además de tener al corredor D´Andre Swift, y sobre todo una línea ofensiva muy mejorada, ya que durante los anteriores años Justin Fields tenía que correr todo el tiempo por su vida, lo cual contribuyó mucho a su falta de precisión al momento de lanzar el ovoide.

Pittsburgh Steelers

Uno de los equipos de mayor tradición en la NFL tuvo un Draft por demás destacado, y es que priorizaron reforzar las trincheras a la ofensiva, para poder comprarles el suficiente tiempo a su dupla de Quarterbacks Russell Wilson/Justin Fields, quienes durante los campamentos de entrenamiento se disputarán la titularidad, aunque como el mismo entrenador Tomlin lo ha comentado, el veterano Wilson iniciará con la ventaja para ser el titular, aunque esto podría cambiar en un futuro.

Al ataque reclutaron al receptor novato Roman Wilson, jugador que estará complementando a George Pickens, quien tendrá que cargar con ser el receptor número uno del equipo, por lo que este año debe de terminar de dar el estirón, ya que en algunos momentos ha demostrado chispazos de su calidad, pero no ha podido ser capaz de terminar de consolidarse.

A su vez, los Steelers reforzaron de buena manera a su defensiva, la cual de por sí ya es una de las mejores de la NFL, misma que encabeza T.J. Watt, por lo que será un equipo de cuidado,

Kansas City Chiefs

Al parecer a los Kansas City Chiefs las piezas se le fueron acomodando para que las cosas salieran como ellos lo esperaban.

Pudieron seleccionar al receptor que tanto les ha hecho falta, el velocista Xavier Worthy, con quien esperan poder repetir el éxito que tenían cuando contaban con Tyreek Hill a la ofensiva.

Algo curioso es que, para poder estar en posibilidades de seleccionar a Worthy, en la primera ronda intercambiaron su lugar con el equipo de los Bills, lo cual nos hizo recordar el Draft de 2017, en el cual ambos equipos intercambiaron posiciones, con lo que los Chiefs pudieron seleccionar a Patrick Mahomes, aunque para fortuna del equipo de Buffalo, poco tiempo después consiguieron seleccionar a Josh Allen.

El equipo de Kansas City seguirá siendo uno de los más competitivos de toda la liga, por lo que solamente necesitaron apuntalarlo en ciertas posiciones, tal es el caso de la línea ofensiva y la defensiva secundaria, por lo que el Draft de este año fue todo un éxito para Andy Reid y sus pupilos.

Philadelphia Eagles

Durante la primera mitad de la temporada pasada, todo parecía miel sobre hojuelas para el equipo de Philadelphia, ya que marchaban en primer lugar de la Conferencia Nacional y todo parecía ir viento en popa, lo cual cambió drásticamente durante la segunda mitad de la temporada, ya que la defensiva comenzó a sufrir algunas bajas, por lo que empezaron a hacer agua, permitiéndoles una gran cantidad de puntos a sus rivales, por lo cual utilizaron este Draft para reforzar de gran manera a su defensiva, ya que cuatro de sus selecciones dentro de las primeras cinco rondas fueron de jugadores defensivos.

Seleccionaron a Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, dos de los mejores jóvenes esquineros, por lo que será muy difícil que vuelvan a quemar a su defensiva secundaria durante los próximos años.

Otro movimiento importante que hicieron los Eagles durante estos días fue el haberle extendido el contrato a su receptor estrella AJ Brown por tres años más a cambio de 96 millones de dólares, convirtiéndose en el receptor mejor pagado de la liga, lo cual le meterá más presión al equipo de San Francisco, quienes saben que renovar a su receptor Aiyuk no les saldrá nada barato.

Menciones especiales:

Detroit Lions, quienes con sus primeras rondas reclutaron a otros dos grandes esquineros, lo cual les urgía, ya que si de algo carecieron durante los playoffs fue de jugadores de calidad a la defensiva que fueran capaces de mantener el resultado a su favor.

Arizona Cardinals hicieron un gran trabajo trayéndole armas a Kyler Murray, en quien claramente confían para que siga guiando su ataque. Marvin Harrison Jr. y Trey Benson serán el futuro del equipo en cuanto a las posiciones de receptor y corredor se refiere.

PERDEDORES

Atlanta Falcons

La gran mayoría de los expertos, así como de los aficionados, coincidimos en que nadie se imaginó que los Falcons seleccionarían al Quarterback Michael Penix Jr. con la octava selección global, sobre todo después de que en la agencia libre acababan de firmar a Kirk Cousins, a quien le dieron un contrato por cuatro años y más de 180 millones de dólares.

De hecho, el mismo representante de Cousins se dijo sorprendido, ya que esperaban que con esa selección reforzaran alguna otra posición, pero bueno, hay que entender que el plan del equipo al haber hecho es viendo hacia el futuro, ya que en unos tres o cuatro años podríamos estar viendo el relevo generacional de Penix Jr. por Cousins, algo parecido a lo visto con Aaron Rodgers y Jordan Love hace poco tiempo con los Green Bay Packers.

Las demás selecciones hechas por los Falcons en su mayoría fueron para reforzar su muy porosa defensiva, por lo que habrá que esperar para ver cuáles son los resultados, aunque la ofensiva luce poderosa para esta temporada, con Bijan Robinson, Drake London y Kyle Pitts, todos bajo el mando de Kirk Cousins, aunque les faltará algo de profundidad en caso de que las lesiones hagan mella en el equipo.

Cleveland Browns

Para fortuna de los Browns, esta es la última temporada en la que no contaron con su primera ronda del Draft, gracias a las secuelas dejadas por el canje de Deshaun Watson con los Houston Texans, pero por desgracia para ellos, ha sido una de las peores inversiones que pudieron haber hecho en la historia de la franquicia, ya que hasta el momento Watson solamente ha podido jugar doce partidos en los últimos dos años, debido a sus constantes lesiones, así como por la suspensión que sufrió en 2021.

Los Browns no han sido capaces de reforzar a su equipo de la mejor manera debido a esto, aunque su primera selección de este año, la cual fue durante la segunda ronda, fue del tacle defensivo Michael Hall Jr., quien tiene mucho potencial para convertirse en pieza clave de la defensiva durante los próximos años, sobre todo si logra absorber los conocimientos de su compañero Myles Garrett, uno de los mejores defensivos de la liga.

Denver Broncos

Después del gran fiasco que resultó ser la contratación de Russell Wilson con los Broncos, Sean Payton decidió inyectarle vida nueva a su ofensiva, seleccionando al Quarterback Bo Nix durante la primera ronda, lo cual muy pocos esperaban, ya que la mayoría de los visores de la liga lo tenían proyectado para irse en la segunda o incluso hasta la tercera ronda del Draft, ya que a Nix le falta pulir muchos aspectos de su juego, sobre todo en cuanto a su precisión al lanzar el balón, sin embargo, Denver decidió apostar por él y ahora tendremos que esperar a ver cómo les resulta.

Para apoyar a Nix en la ofensiva, contará con el veterano Courtland Sutton y con el receptor novato Troy Franklin, proveniente de la Universidad de Oregon, quien posee una gran velocidad, aunque en ocasiones sufre contendiendo los balones por aire, a pesar de su buena estatura.

Menciones especiales:

Los Dallas Cowboys hicieron casi todo lo que se esperaba de ellos, al haber reforzado principalmente la línea ofensiva, principalmente para poder cuidar a Dak Prescott, sin embargo, algo que llamó mucho la atención, es que el que no hayan seleccionado a ningún corredor durante todo el Draft, a sabiendas de que los corredores con los que actualmente cuentan, no lucen extraordinarios, inclusive el mismo Ezekiel Elliott, quien a pesar de estar de regreso para esta temporada, muy difícilmente podrá lograr actuaciones como a las que nos tuvo acostumbrados durante muchos años, y es que la edad y las lesiones ya lo han ido mermando seriamente.

Las Vegas Raiders, después de que el año pasado seleccionaron al ala cerrada Michael Mayer, durante la segunda ronda, este año seleccionaron a Brock Bowers, también ala cerrada, con su primera selección del Draft, lo cual se convirtió en un lujo para ellos, ya que su mariscal de campo titular es Gardner Minshew, quien es cumplidor, pero lo mejor hubiera sido reforzar esa posición, ya que su suplente es Aidan O´Connell, por lo que las cosas no pintan tan bien para su ofensiva.

Durante las primeras semanas del mes de mayo, cada uno de los equipos podrá elegir cuál fin de semana será en el que realicen los mini campamentos con los novatos que seleccionaron, y posteriormente, a finales de mayo y principios de junio, comenzarán con sus actividades organizadas, hasta que a mediados de julio oficialmente puedan dar inicio los campamentos de entrenamiento, por lo que cada vez será menor la espera para que podamos ver de regreso en acción a nuestros equipos y jugadores favoritos de la NFL.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff