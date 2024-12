Jeremy Reaves, de Washington Commanders, propone matrimonio a su novia tras asegurar el pase a los playoffs | VIDEO

Este domingo 29 de diciembre, en el marco de la semana 17 de la temporada regular de la NFL, los Atlanta Falcons se enfrentaron a Washington Commanders, partido que culminó con la victoría de estos últimos, con un marcador final de 30-24 y con lo que se asegura el pase a playoffs para los Commanders. Jayden Daniels conectó con Zach Ertz para un pase de touchdown de dos yardas en tiempo extra, completando su tercer TD del juego.

El mariscal de campo novato acumuló 227 yardas por aire y 127 por tierra. Tras recuperarse de una intercepción y un déficit de 10 puntos, Daniels llevó a su equipo a un posible enfrentamiento en la ronda de comodines.

Pero a pesar de la gran victoria para los Commanders y su pase a las finales de la NFL, otro hecho sorprendió a los fanáticos del equipo, pues el safety Jeremy Reaves decidió celebrar el triunfo a su manera, proponiendo matrimonio a su novia Mikaela Worley.

“Odio perder, así que no había manera de que pudiera haberlo hecho con el espíritu adecuado después de una derrota”, confesó Reaves sobre su decisión de esperar hasta asegurar la victoria.

Reaves, de 28 años, había considerado proponerle matrimonio a Mikaela Worley la semana pasada, pero esperó hasta este domingo para dar el paso definitivo, después de avisar a la familia de su prometida el viernes. “Si ganamos este juego, es el destino”, comentó el jugador, quien no escatimó en elogios hacia su pareja.

Ella se lo ha ganado. No puedo decir suficiente sobre ella. Cuando estuve en mi peor momento el año pasado, ella estuvo allí para levantarme todos los días” dijo Jeremy Reaves.

La relación de Reaves y Worley se remonta a la época escolar, y su vínculo se fortaleció aún más durante un difícil periodo para el jugador. En octubre de 2023, Reaves se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada y amenazó su carrera en la NFL. Pese a esta adversidad, Worley fue un apoyo constante para él.

Puedes decir mucho sobre alguien cuando está pasando por lo peor y cómo lo maneja. Estaba pasando por lo peor el año pasado. No podía hacer nada, no podía ser yo, y ella fue el apoyo allí cuando yo no podía hacerlo por mí mismo”.