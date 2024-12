Jugadores de Minnesota Vikings recrean coreografía de High School Musical en celebración de touchdown | VIDEO

Este domingo 29 de diciembre, los Minnesota Vikings se enfrentaron a los Green Bay Packer en el U.S. Bank Stadium, partido que culminó con una victoria de 27 a 25 a favor del equipo local, en donde Sam Darnold quarterback de los Minnesota, logró una impresionante marca personal de 377 yardas y tres touchdowns en la victoria 27-25 sobre los Green Bay Packers este domingo, lo que permitió a su equipo alcanzar su novena victoria consecutiva. Con este triunfo, los Vikings se colocan a una victoria de asegurar el primer sembrado de la NFC y el descanso en la primera ronda de los playoffs.

Darnold, quien lanzó para 35 touchdowns en esta temporada, superó a leyendas como Brett Favre y Vinny Testaverde, posicionándose en el cuarto lugar de la historia de la NFL en una temporada de debut con un nuevo equipo. Este logro lo coloca junto a grandes nombres como Matthew Stafford, Tom Brady y Peyton Manning.

El ataque de los Vikings no solo estuvo inspirado por Darnold, sino también por su ofensiva, que acumuló 441 yardas en 70 jugadas. A pesar de un intento de remontada de los Packers, encabezado por un pase de touchdown de Jordan Love, el equipo de Minnesota mantuvo el control hasta el final. Ahora, los Vikings se alistan para un enfrentamiento crucial en la última semana contra los Detroit Lions, donde se jugarán el título del Norte de la NFC.

Aunque la victoria de Vikings tuvo gran relevancia, los jugadores protagonizaron un cómico momento Foto: AP

Minnesota Vikings celebran touchdown al estilo de High School Musical

Aunque la victoria de los Vikings es de vital importancia ante los playoffs, otro de los mejores momentos del partido ante los Packers, fue la celebración por parte del equipo local, las cuales se han convertido en todo un suceso en esta temporada 2024 de la NFL, pues se han representado icónicos bailes de películas de los 2000's como Juego de Gemelas y Camp Rock.

El cómico y alegre momento ocurrió esta vez cuando el tackle defensivo Jerry Tillery logró arrebatarle el balón al corredor de los Packers, Josh Jacobs, en una jugada clave de la serie inicial. El safety Camryn Bynum aprovechó el balón suelto y recuperó la posesión para su equipo, pero lo que ocurrió después fue una sorpresa aún mayor.

En lugar de simplemente regresar al campo para continuar con el juego, los jugadores de la defensa de los Vikings se agruparon en la zona de anotación y comenzaron a ejecutar una coreografía sincronizada, al estilo de High School Musical. El tema elegido fue el de “We’re All In This Together”, el número de cierre de la famosa película de Disney Channel, estrenada en 2006.

Los jugadores realizaron saltos, aplausos y giros al ritmo de la canción, con una energía que desbordó a los fanáticos presentes en el estadio y a los millones de espectadores que seguían el partido desde casa. Este gesto no solo encantó a los seguidores de los Vikings, sino que también alcanzó a los propios protagonistas de High School Musical.

Tras ver el videoclip de la celebración, las estrellas de la película, Vanessa Hudgens y Zac Efron, comentaron en sus cuentas personales su agrado por dicha representación de la película los lanzó a la fama.

Las estrelllas Vanessa Hudgens y Zac Efron compartieron el momento en sus cuentas de IG Foto: Especial

