Estos son los finalistas al Salón de la Fama de la NFL

El Salón de la Fama de Fútbol Americano ha revelado a los 15 finalistas de la clase 2025, destacando a nombres legendarios como Eli Manning, dos veces MVP del Super Bowl; los exjugadores defensivos del año Luke Kuechly y Terrell Suggs; y el prolífico tight end Antonio Gates. Esta selección marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de estos íconos, quienes ahora esperan la votación final del comité para ser incluidos en el Salón.

El anuncio, realizado el pasado sábado, muestra un grupo de jugadores excepcionales que avanzaron de una lista inicial de 25 a la etapa final de votación. Entre ellos se encuentran cinco debutantes, incluyendo a Manning, Kuechly, Suggs, el legendario pateador Adam Vinatieri, y el exjugador de los Ravens Marshal Yanda. Además, Steve Smith Sr. se destacó como finalista en su cuarto año de elegibilidad, marcando su primer avance a esta fase de la selección.

En total, el comité de selección, que se reunirá en el mes de enero, elegirá entre tres y cinco jugadores de la era moderna para ser inducidos al Salón de la Fama, con el anuncio oficial previsto para la semana del Super Bowl 2025.

Eli Manning, dos veces MVP del Super Bowl, ha sido seleccionado como finalista para el Salón de la Fama de la NFL 2025 Foto: AP

Eli Manning: de hermano de leyenda a futuro miembro del Salón

Eli Manning, quien brilló como quarterback de los New York Giants durante toda su carrera, buscará seguir los pasos de su hermano Peyton Manning, quien ya fue inducido al Salón. Con una destacada trayectoria de 16 temporadas, Eli se consagró como MVP del Super Bowl en dos ocasiones, guiando a los Giants a sorpresivas victorias contra los invictos New England Patriots en 2007 y nuevamente en 2011. A pesar de no ser All-Pro en ninguna temporada y nunca liderar la liga en una categoría estadística importante, su legado en postemporada es incuestionable, destacándose entre los pocos quarterbacks con múltiples MVPs del Super Bowl.

Luke Kuechly, quien jugó para los Carolina Panthers, fue una de las figuras más dominantes en la posición de linebacker durante su breve pero brillante carrera. Con siete selecciones al Pro Bowl y un Premio al Jugador Defensivo del Año en 2013, Kuechly lideró a los linebackers de la NFL en varias categorías estadísticas, incluyendo intercepciones (18) y tacleadas (1,090), dejando una huella indeleble en la defensa.

Por otro lado, Terrell Suggs, con 139 sacks a lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los mejores pass rushers de la historia de la liga. Suggs, quien también fue nombrado Defensivo del Año en 2011, jugó 16 temporadas con los Baltimore Ravens, y es reconocido por su capacidad para generar presión constante en el quarterback, sumando 14 sacks en una temporada y liderando la NFL en fumbles forzados en varias ocasiones.

Antonio Gates, quien se convirtió en uno de los mejores tight ends en la historia de la NFL, también se encuentra entre los finalistas para la clase de 2025. Tras ser reclutado por los San Diego Chargers, Gates terminó su carrera con 955 recepciones, 11,841 yardas y un récord de la NFL para alas cerradas con 116 recepciones de touchdown. A pesar de no haber jugado fútbol americano universitario, Gates dejó una marca indeleble en la liga, siendo elegido All-Pro en varias ocasiones.

Otros finalistas y consideraciones

Además de los jugadores de la era moderna, Maxie Baughan, Sterling Sharpe, Jim Tyrer, y Ralph Hay también fueron seleccionados como finalistas en la categoría de veteranos, entrenadores y contribuyentes, respectivamente. En el ámbito de los entrenadores, Mike Holmgren se destaca como uno de los principales candidatos.

La clase de 2025 promete ser una de las más impresionantes en la historia del Salón de la Fama. Con una mezcla de jugadores icónicos de distintas épocas, esta clase refleja el impacto que cada uno de estos jugadores tuvo en el fútbol americano. La votación final se llevará a cabo en las próximas semanas, y los aficionados al fútbol americano esperan ansiosos conocer quiénes serán los próximos inmortales del deporte.

Sigue leyendo:

Rams vence 13 a 9 a Cardinals y se acerca a los Playoffs de la NFL

Joe Burrow mantiene con vida EL SUEÑO de Cincinnati Bengals: esto tiene que pasar para que se clasifiquen a Playoffs