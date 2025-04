Un hombre le arroja sopa hirviendo a su novia porque ella hablaba demasiado

Un hombre, de 35 años de edad, fue detenido por arrojar intencionalmente sopa hirviendo sobre su novia, de 67 años de edad, causándole quemaduras de tercer grado. Según informaron las autoridades, el agresor lo hizo porque ella hablaba demasiado.

El sujeto detenido, quien fue identificado como Alexander Alton McDavid, está acusado de agresión, lesiones corporales, violencia continua contra la familia, lesiones a ancianos, resistencia al arresto, y amenazas terroristas contra un familiar, entre otros delitos.

De acuerdo con la declaración hecha por la víctima, de 67 años, el ataque ocurrió en un apartamento ubicado en Texas, cuando ella estaba retirando un plato de sopa del microondas. McDavid habría golpeado intencionalmente el plato con la comida provocando que su contenido caliente se derramara sobre el hombro y el antebrazo derechos de ella.

McDavid habría golpeado intencionalmente el plato con la comida provocando que su contenido caliente se derramara. Créditos: pexels/Annushka Ahuja

McDavid ha sido condenado por agresión y violencia familiar dos veces

La víctima reveló que la discusión entre ambos se habría originado porque el McDavid consideraba que ella “hablaba demasiado”, un comentario que desató su reacción violenta.

Según la víctima no tiene automóvil y no pudo llamar a la policía porque no tenía teléfono por lo que unos días después del incidente, la víctima salió del apartamento para ir al Seguro Social y pasó por el Departamento de Policía para presentar una denuncia.

Las autoridades tomaron fotografías de las lesiones de la víctima y ella dio una declaración escrita.

La víctima dijo que McDavid vivía con ella y que tuvieron una relación durante aproximadamente un año antes de que él comenzara a abusar físicamente de ella. Además relató a las autoridades que él la había inteantado estrangular en el pasado, pero nunca llamó a la policía.

McDavid fue arrestado previamente en mayo de 2024 por la Oficina del Sheriff del Condado de McLennan, acusado de agresión y violencia familiar, y el caso está pendiente de procesamiento en la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de McLennan.

McDavid ha sido condenado por agresión y violencia familiar dos veces, una en 2017 y otra en 2021.