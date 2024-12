The Best 2024: cuándo y dónde anunciará la FIFA a los mejores jugadores del mundo

Llegó el momento en que la Federación Internacional Futbol Asociación (FIFA) revela a las jugadoras y jugadores que son considerados como los mejores del mundo, aunque todo de acuerdo con la votación de la gente, quienes extienden su opinión a través de una encuesta.

Este año es uno de los más esperados del momento por la gran competencia que hay entre los participantes, sobre todo en la categoría masculina, donde no aparecen, por primera vez, atletas de la talla de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, dos de los más grandes de los últimos tiempos.

Durante la ceremonia se otorgan premios como los de la mejor futbolista del momento, el mejor futbolista del momento, la mejor portera, el mejor portero, la mejor entrenadora y el mejor entrenador de la temporada 2024. Estas nominaciones las hacen con respecto a los títulos o logros individuales conseguidos durante la campaña.

Pero agregaron también una nueva votación, que es el premio The Best al mejor once masculino y al mejor once femenino de la temporada, donde se ponen en juego 77 nominaciones por cada una de las categorías, pero únicamente 11 de ellos van a ser parte del cuadro premiado.

También se otorgan un par de premios extra que son el mejor gol de la temporada, sin importar de la liga donde se anotó y la liga donde se registró. El premio para los hombres se llama Púskas, mientras que el de las mujeres, por primera vez en la historia, tiene el nombre de Marta, donde está nominada Mayra Pelayo de México.

México también destaca en estos premios porque hay una persona nominada. Se trata del Premio a la Afición The Best 2024, mismo que se entrega por parte de la FIFA desde el año 2016. Es el mexicano José Armando Guzmán Mendoza quien podría recibir un emotivo reconocimiento. Lamentablemente se trata de la historia de un niño aficionado al Cruz Azul, quien murió a causa de la leucemia, pero la enfrentó con gran valentía durante 9 años.

¿Cómo y cuándo ver los premios The Best de la FIFA?

La ceremonia de entrega del premio The Best FIFA es un evento de gran relevancia en el calendario futbolístico, donde se reúnen las máximas estrellas del deporte. Además del premio al mejor jugador, se otorgan reconocimientos en otras categorías, como mejor jugadora, mejor entrenador, mejor portera, mejor gol.

Este 2024 se otorga el premio a todos los atletas el día martes 16 de diciembre, La ceremonia empieza a las 11:00 horas, hora del centro de México, a las 12:00 PM hora del este de los Estados Unidos y a las 14:00 horas en Argentina. No tiene un horario de finalización, así que no te despegues de la pantalla.

En esta ocasión, podrás ver la entrega de los premios The Best en la página oficial de la FIFA en internet, donde tendrán una transmisión en directo. Solamente necesitas una buena conexión de internet en tu dispositivo para verlos y no deberás pagar un solo peso extra.

Nominadas al premio The Best 2024 de la FIFA

Aitana Bonmatí (España), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw(Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp(Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma(Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (España), Barcelona

Salma Paralluelo (España), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Nominados al premio The Best 2024 de la FIFA

Dani Carvajal(España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Entrenadores en categoría femenil nominados al premio The Best 2024 de la FIFA

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suecia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda(Japón), Japón

Gareth Taylor(Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (España), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), París FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique de Lyon/Chelsea

Entrenadores nominados al premio The Best 2024 de la FIFA

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Porteras nominadas al premio The Best 2024 de la FIFA

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japón), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (España), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/París Saint-Germain

Porteros nominadas al premio The Best 2024 de la FIFA

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

