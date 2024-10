¿Quién ganó el Balón de Oro 2024? Rodri Hernández y Aitana Bonmatí son los mejores futbolistas del mundo

Este lunes 28 de octubre se realizó la ceremonia del Balón de Oro 2024 que premia al mejor jugador y a la mejor jugadora internacional durante las últimas temporadas. Esta fue la primera ceremonia de los últimos años que no tuvo como protagonista al enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi.

Emiliano “Dibu” Martínez se llevó el título como el mejor arquero del mundo. Actualmente juega con el Aston Villa de Inglaterra, pero es el portero campeón del mundo con Argentina, además de haberse consagrado como bicampeón de la Copa América en la más reciente edición del campeonato.

Por otra parte, fue la jugadora Jennifer Hermoso fue seleccionada como la jugadora más involucrada en temas de interés social y de justicia. Actualmente juega en los Tigres de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, en México. También es seleccionada de España.

Aitana Bonmatí, jugadora del Club de Futbol Barcelona, fue quien se llevó el premio. Es la campeona del mundo con España, además de tener en sus vitrinas varios premios de Champions League. Campeonatos de Liga, Supercopas y hasta Copas Españolas. Desde 2015 ha ganado varios trofeos en los equipos inferiores, y una Liga de Naciones.

"Estoy muy agradecida. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy afortunada de tener alrededor a grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora. Gracias a los trabajadores del club, sin vosotros no conseguiríamos esto", dijo la futbolista.

El ganador del Balón de Oro fue Rodri Hernández, también español. Actualmente es jugador del Manchester City, donde milita desde el año 2019. El jugador ha ganado Copas de la Liga, la Premiere League, FA Cup y el Community Shield, mientras que de manera internacional tiene una Super Copa de Europa, una Champions League, un Mundial de Clubes y es el actual campeón de la Eurocopa con España.

"Increíble noche, si me dejan, haré este discurso en español. Buenas noches, hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, a France Futbol y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. A todo el mundo que me votó, sé que es un día muy especial para mi familia, para mi país, no solo para mí. Gracias a mi novia, la persona más importante que tengo hoy en día, hoy es nuestro aniversario, sin ti este camino no sería el mismo"