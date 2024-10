Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres, gana el premio Sócrates al compromiso con la justicia e igualdad de género

Jennifer Hermoso, jugadora de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganó el premio Sócrates durante la reciente gala del Balón de Oro. Se trata de un premio donde se premia a la jugadora que estuvo más involucrada en temas sociales como la igual de género, entre otros.

La ceremonia se realizó este lunes 28 de octubre de 2024 en París, donde también se entregará el premio del Balón de Oro a la mejor jugadora y el mejor jugador del último año, de acuerdo con sus logros individuales y resultados tanto en clubes como en Selección Nacional.

“Hoy me desperté recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días: ‘Sueño con ser una futbolista como tú’, y en un momento tan importante como este su voz me inspira y me anima a continuar, porque esa niña se merece un futbol femenino libre de prejuicios, libro de violencia de género, es por eso y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente y no dejaré de alzar la voz, ni de luchar apoyándome en mi familia en mi gente y en todas esas personas qué tiene la convicción de hacer del deporte del mundo un lugar mejor”, fue parte del discurso que dio en la ceremonia.