Erling Haaland es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad. Con una imponente presencia física y una capacidad de definición que le ha permitido romper numerosos récords, Haaland se ha convertido en una pieza clave en el Manchester City. Desde su llegada al club inglés, ha demostrado ser un goleador nato, adaptándose rápidamente a la Premier League y marcando la diferencia con su estilo de juego explosivo y su capacidad para posicionarse en los lugares precisos.

Haaland, figura del Manchester City. Fuente: Archivo

La carrera de Erling Haaland comenzó en el fútbol europeo con el Borussia Dortmund, donde rápidamente se destacó como uno de los delanteros más prometedores de su generación. Su llegada a la Bundesliga fue el comienzo de una meteórica ascensión, y sus impresionantes registros goleadores no tardaron en ponerlo en el radar de los clubes más grandes del continente. Hoy en día, además de brillar con el Manchester City, Haaland es la principal figura de la Selección de Noruega, con la que espera dejar su huella en grandes competiciones internacionales. Con voz autorizada por ser uno de los mejores futbolistas del mundo, Erling dio su opinión sobre quién es el mejor jugador de la historia.

Haaland, estandarte de la Selección de Noruega. Fuente: Archivo

EL MEJOR DE LA HISTORIA SEGÚN HAALAND

El delantero noruego fue consultado recientemente sobre quién considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Esto ocurrió después de que, a pesar de sus impresionantes logros, no lograra hacerse con el Balón de Oro, que finalmente fue otorgado a Lionel Messi en una elección que generó cierta controversia. Ante la pregunta sobre si Messi debería retirarse para que otros jugadores tuvieran oportunidades de ganar premios individuales, Haaland no dudó en expresar su admiración por el astro argentino.

Messi, el mejor de la historia para Haaland. Fuente: Archivo

"¿Es necesario que Messi se retire para que alguien más gane premios individuales? Buena pregunta, no estoy seguro. Es cierto que él ha ganado tanto el Balón de Oro como The Best. Pero no sé qué decir al respecto. Messi es el mejor futbolista de la historia, así que tal vez sí", fue la reflexión de Haaland durante una rueda de prensa, en la que se mostró respetuoso y sin críticas hacia el argentino, dejando claro su reconocimiento hacia el legado de Messi en el fútbol mundial. La intervención del delantero del Manchester City no estuvo marcada por ninguna indirecta o rivalidad hacia e.l capitán de la selección argentina.

