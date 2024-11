¿Qué esperar de la ausencia de Dak Prescott en los Dallas Cowboys por lesión? Esto dicen los expertos

La temporada 2024 de la NFL ha sido un duro camino para el equipo de los Dallas Cowboys, uno de los favoritos de toda la liga, pues desde los primeros partidos, han mostrdo un bajo rendimiento, sumado a los errores de su quarterback Dak Prescott, que actualmente es el mejor pagado, pero que ha sido duramente criticado por su trabajo en el campo de juego.

Esta mala racha se agravó con la lesión de Prescott en el juego del domingo pasado contra los Atlanta Falcons, que lo dejará fuera de los emparrillados al menos cuatros juegos, hecho que ha sido duramente cuestionado por algunos especialistas y que pone en jaque el futuro de Dallas, que llevan actualmente tres victorias y cinco derrotas.

Lesión y regreso de Prescott

Prescott se perderá hasta 4 juegos por su lesión Créditos: AP

Jerry Jones dejó claro que no se atrevería a dar un pronóstico exacto sobre el tiempo de recuperación de Prescott, pero advirtió que se trata de una lesión en el tendón de la corva que podría mantenerlo fuera durante un período largo. "Será por un periodo de tiempo largo", comentó el propietario, sin ofrecer detalles más específicos sobre cuándo podría volver al campo.

La baja de Prescott llega en un momento crítico para los Cowboys, quienes enfrentarán a su clásico rival, los Philadelphia Eagles, este próximo domingo. Este es solo el segundo de cuatro enfrentamientos consecutivos contra equipos con balance positivo, lo que hace aún más desafiante la situación para la escuadra de Dallas.

Con Prescott fuera, el mariscal de campo suplente Cooper Rush será el encargado de liderar a los Cowboys en su ausencia, tal y como lo hizo durante la temporada 2022 cuando Prescott sufrió una fractura en el dedo pulgar. En esa ocasión, Rush guió a Dallas a una foja de 4-1 en los primeros cinco partidos sin Prescott, demostrando su capacidad para mantenerse competitivo en momentos de adversidad.

Rush, quien también asumió el rol titular en 2021 y obtuvo una victoria importante para los Cowboys, será una pieza clave en el intento de Dallas por mantenerse a flote en la División Este de la NFC. Sin embargo, la tarea no será fácil, y la presión sobre Rush aumentará a medida que los Cowboys enfrenten rivales complicados en las próximas semanas.

La preocupación por el futuro de los Cowboys

La baja de Prescott no solo es un golpe para el presente de los Cowboys, sino que también ha levantado dudas sobre el futuro del equipo. La franquicia se encuentra en medio de una temporada llena de tropiezos y ha caído en su primera racha de tres derrotas consecutivas desde 2020, año en el que terminaron con un decepcionante récord de 6-10 sin Prescott, quien sufrió una grave fractura en el tobillo en la primera semana de esa campaña.

El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, reconoció el impacto negativo de la lesión, pero expresó su confianza en que el equipo podrá mantenerse competitivo. "No cabe duda que la lesión de Dak es un golpe", señaló Jones. "Pero hemos visto a Cooper responder. Sabemos lo que necesitamos hacer, las estrategias en la ofensiva. Tenemos que responder unidos partido a partido, aprovechar al máximo a cada uno de nuestros jugadores".

Con la lesión de Prescott, crece la incertidumbre para Dallas esta temporada Créditos: AP

Críticas a Dak Prescott y los Cowboys

Mientras los Cowboys intentan sobreponerse a la baja de su quarterback titular, el equipo ha sido objeto de críticas, tanto dentro como fuera de la NFL. Ben Roethlisberger, exquarterback de los Pittsburgh Steelers, se mostró muy crítico sobre el rumbo de la franquicia en su podcast "Channel Seven". Según Roethlisberger, los Cowboys ya han "tirado la toalla" esta temporada y están mentalmente fuera de la postemporada.

"Están enviando autos a casas fuera de temporada. Ya están fuera, incluso sin Dak por un par de semanas... Hay algo pasando en esa organización, ya sea con los entrenadores, el dueño, lo que sea. No voy a especular, pero hay algo pasando, porque, en mi opinión, ese equipo es mejor de lo que están mostrando", comentó Roethlisberger.

El exjugador también destacó las millonarias renovaciones de contrato de Prescott y CeeDee Lamb, sugiriendo que estos movimientos han limitado la capacidad del equipo para reforzarse en otras áreas clave. "Cuando gastas tanto tiempo y esfuerzo en dos jugadores en la temporada baja, es como si no pudieras reforzar al resto del equipo", agregó.

Por otro lado, el analista de FS1, James Jones, generó controversia con sus comentarios sobre la lesión de Prescott. Durante su intervención en el programa radial 105.3 The Fan, Jones sugirió que la lesión de Prescott no debería mantenerlo fuera por tanto tiempo. "Dak se está rindiendo. No se necesitan cuatro semanas para que te recuperes de una lesión en el tendón de la corva", afirmó Jones, cuestionando la gravedad de la situación.

Estas declaraciones fueron rápidamente criticadas por muchos, quienes consideraron que eran prematuras y no reflejaban el verdadero impacto de la lesión. Aunque Prescott no es conocido por su velocidad como algunos otros quarterbacks, el tendón de la corva es una lesión delicada que puede afectar gravemente el rendimiento de un jugador en el campo.

