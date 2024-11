Deshaun Watson de Cleveland Browns podría no volver a jugar esta temporada

Los Cleveland Browns se enfrentan a una nueva crisis en la posición de mariscal de campo, ya que Deshaun Watson, el quarterback estrella adquirido a través de un controversial canje en 2022, ha sido descartado por el resto de la temporada debido a una ruptura del tendón de Aquiles. La lesión, sufrida el 20 de octubre en una derrota ante los Cincinnati Bengals, marca otro golpe doloroso para un jugador que ha luchado con diversas lesiones desde que llegó a Cleveland.

Con el equipo actualmente en una decepcionante marca de 2-7 y una ofensiva que no ha logrado funcionar como se esperaba, los Browns han tomado medidas inmediatas para reforzar la posición de quarterback. El martes, el equipo firmó al joven mariscal Bailey Zappe, quien proviene de la escuadra de prácticas de los Kansas City Chiefs. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Watson y la falta de estabilidad en la posición dejan claro que los Browns aún no tienen respuestas definitivas.

Un contrato millonario y un futuro incierto

Watson se lesionó el 20 de octubre cuando jugaba contra los Bengals Créditos: AP

El futuro de Watson con los Browns es, por ahora, un enigma. A pesar de su grave lesión y su decepcionante rendimiento en las últimas dos temporadas, el gerente general de los Browns, Andrew Berry, no descartó por completo la posibilidad de que Watson regrese en 2025. En su conferencia de prensa anual durante la semana de descanso, Berry explicó que el enfoque inmediato está en la recuperación de Watson y no en especulaciones sobre su futuro a largo plazo.

"Eso siempre es posible", dijo Berry cuando se le preguntó si Watson volvería a jugar con Cleveland, dejando abierta la posibilidad de que el controversial quarterback siga formando parte del equipo en los próximos años. No obstante, los Browns ya se encuentran evaluando sus opciones para el futuro, considerando que el contrato de Watson, que le garantiza 92 millones de dólares durante los próximos dos años, sigue siendo una carga financiera considerable para la franquicia.

¿Un intercambio fallido?

Watson tiene un récord negativo de 9-10 Créditos: IG/deshaunwatson

La adquisición de Deshaun Watson por parte de los Browns en 2022 fue una de las decisiones más arriesgadas en la historia reciente de la NFL. El equipo, que entregó tres selecciones de primera ronda y firmó a Watson con un contrato totalmente garantizado de cinco años por 230 millones de dólares, ha sido duramente criticado por su falta de éxito en el campo y por las graves acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentaba el quarterback cuando estaba en los Houston Texans. Estas acusaciones, que involucraron a más de 20 mujeres, generaron un rechazo generalizado hacia la franquicia y sus propietarios, Dee y Jimmy Haslam.

Aunque Watson ha tenido algunos momentos destacados en Cleveland, como sus jugadas espectaculares eludiendo capturas o completando pases clave, su rendimiento global ha sido insuficiente. En 19 partidos como titular con los Browns, Watson tiene un récord negativo de 9-10. Su desempeño ha sido un factor importante en la crítica generalizada bajo las circunstancias que lo trajeron a Cleveland.

A pesar de las dificultades, Berry defiende a Watson y asegura que no es justo responsabilizar al quarterback por todos los fracasos ofensivos de los Browns. "No hemos jugado bien como equipo y no hemos jugado bien como unidad en la ofensiva. Las ofensivas se reducen a la organización y la sincronización. Hay mucha propiedad compartida en los diferentes grupos de posición en términos de por qué no rendimos", dijo Berry.

Con ocho partidos restantes en la temporada y sin opciones claras para el futuro de su mariscal de campo, los Browns deberán concentrarse en mejorar su rendimiento en lo que queda de campaña, mientras esperan que Watson se recupere de su lesión. El próximo partido de Cleveland será el domingo 17 de noviembre contra los New Orleans Saints, y se disputará en el Caesars Superdome, la sede del Super Bowl LIX. Sin embargo, antes de ese encuentro, los Browns descansarán este domingo 10 de noviembre.

