Tabla General de la Liga MX Torneo Apertura 2024

Con 10 partidos disputados la Tabla General del Torneo Apertura 2024 es liderada por Cruz Azul. En zona de Liguilla están Toluca, Tigres, Rayados de Monterrey, Pumas de la UNAM y Atlético San Luis.

En zona de Play-in están Xolos de Tijuana, Chivas de Guadalajara, Atlas de Guadalajara y Necaxa.

Fuera de puestos de clasificación se encuentran América, Puebla, Pachuca, León, Santos, Santos, Querétaro, Mazatlán y Juárez.

Cruz Azul es líder del Apertura 2024. Foto: Google

Cruz Azul vs Necaxa, Toluca vs Pumas, Chivas vs Atlas y León vs América: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Este sábado 5 de octubre continuarán las actividades de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de seis partidos que prometen estar llenos de emociones. En punto de las 17:00 horas los Tigres de la UANL recibirán al Puebla y las acciones las podrás seguir por Canal 7.

A esa misma hora, 17:00 horas, el Atlético San Luis recibirá en el Estadio Alfonso Lastras a los Rayados de Monterrey (ESPN) y el Cruz Azul de Martín Anselmi jugarán ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes (Canal 5).

Más tarde, a las 19:00 horas, Chivas de Guadalajara y Atlas de Guadalajara protagonizarán una edición más del Clásico Tapatío. El partido lo podrás seguir en exclusiva por Prime Video. A esa misma hora el Toluca recibirá a los Pumas de la UNAM (Canal 5).

Las actividad sabatina de la Jornada 11 de la Liga MX cerrará con el partido León frente al América, actual bicampeón de la Liga MX. Las acciones comienzan a las 21:00 horas y serán transmitidas por Fox Sports.

Seis partidos se jugarán este sábado. Foto: Google

