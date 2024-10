"Es mentira": Matías Almeyda desmiente los rumores de su regreso a Chivas

Luego de la polémica salida de Fernando Gago del Club Deportivo Guadalajara para irse a Argentina para dirigir al Boca Juniors en pleno torneo de Apertura 2024 de la Liga MX, muchas personas comenzaron a especular sobre quién sería el siguiente técnico que llegaría a entrenar al conjunto, lo que dio pie a los rumores del posible regreso de Matías Almeyda, alias “El pelado” al "rebaño sagrado".

Almeyda fue director técnico de las Chivas desde el año 2015 hasta el 2018, periodo en el que llevó al equipo a la cima, pues con él obtuvieron cinco títulos en tan solo tres años, siendo estos: una Liga de Campeones de la Concacaf, una Supercopa MX, una Liga MX y dos Copas MX.

Los rumores del retorno de “El pelado” al Guadalajara se acrecentaron luego de que algunos medios aseguraran que Amaury Vergara, Presidente de las Chivas y su directiva ya se habían acercado al técnico argentino para comenzar con las negociaciones de su reingreso al equipo, a seis años de su partida.

Foto: Instagram/@peladoalmeyda

Recientemente Matías Almeyda ofreció una conferencia de prensa luego de su triunfo con el conjunto del AEK en la Copa de Grecia, en donde aprovechó para aclarar los rumores, en donde, para desgracia de los aficionados, declaró que por el momento no piensa volver a ser el director técnico de las Chivas, asegurando que las noticias sobre su encuentro con los dirigentes del Club Deportivo Guadalajara son falsos, pues él no ha hablado con nadie.

"Yo no he hablado con nadie..Es mentira todo lo que se habla, no tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK", explicó Matías Almeyda sobre los rumores de su regreso al Club Guadalajara.

De igual forma dejó en claro que actualmente no tiene tiempo para el equipo mexicano, pues piensa seguirle dedicando todo su esfuerzo y energía al conjunto griego, en donde dijo, aún quiere permanecer por mucho tiempo, pues según comentó se ha sentido muy a gusto con el recibimiento y apoyo que ha tenido por parte de sus aficionados.

“Me hace feliz que la gente de AEK me demuestre su cariño, cuando los resultados no son positivos, en el camino me saludan y me dicen palabras cálidas, algo que para mí es importante”, expresó el argentino.