Jardine deja callado a Faitelson EN VIVO: "es tu forma de verlo, yo lo respeto, pero no concuerdo en nada"

Las Águilas del América no han presentado su mejor versión en el Torneo Apertura 2024, una prueba de ellos son los pocos puntos que tienen de cara al cierre de la temporada regular. André Jardine acudió a 'Línea de 4', donde el brasileño tuvo que responder a una serie de preguntas y ataques por parte de Faitelson y el resto del panel de periodistas y comentaristas. David lo tachó de tener un torneo mediocre de cara a la Liguilla.

La jornada 15 está cada vez más cerca y con ella el cierre de la temporada regular. Uno de los clubes más criticados es el América, ya que pasó de ser amplio dominador y bicampeón de la Liga Mx a no tener asegurado su lugar en la Liguilla en el presente torneo. Actualmente los de Coapa cuentan con 21 puntos y están colocados en la posición 9 de la tabla general, por lo que todavía deben pelear por mantenerse dentro del Play-in. Gracias a esto, Faitelson aseguró que se trataba de un torneo mediocre el que había tenido Jardine. El técnico lo dejó callado en vivo.

Jardine deja callado a Faitelson en vivo

André Jardine fue cuestionado por los malos resultados y de paso fue tachado de tener un torneo mediocre después de ser bicampeón de la Liga Mx. Faitelson comenzó explicando que en otras ligas como la española ya estaría eliminado con la cantidad de puntos que había conseguido a falta de tres jornadas para terminar la temporada regular. El brasileño no se quedó callado y expresó que entiende la forma de ver el fútbol de David, pero no la compartía.

Jardine le responde a Faitelson tras tacharlo de mediocre (IG: oficialandrejardine)

"En España ya estarías eliminado, en Alemania ya estarías eliminado, en Inglaterra ya estarías eliminado. 16 puntos, con todo respeto... con qué cara el América se va a presentar en Liguilla cuando ha hecho un torneo mediocre", comenzó Faitelson a hablar del tema de la clasificaicón.

Jardine sin pensarlo le respondió: "Es tu forma de ver, te respeto, pero yo no concuerdo en nada. Es un torneo difícil donde si tú no empiezas bien cada partido se vuelve en un partido complicado (...) La confianza, cuando empiezas bien el torneo y empiezas a jugar la jornada 5,6 o 7 y ya sumaste puntos importantes y puedes tropezar. Si no empiezas bien, las jornadas 5,6 o 7 ya son jornadas donde tú empiezas a no poder perder punto y es donde viene un clásico contra Cruz Azul donde la derrota no deja de ser un resultado normal".

El técnico del América le dejó claro que el problema viene cuando se suman tres derrotas donde las circunstancias sean totalmente "deshumanas", es decir, que no estaban contempladas pero existieron factores como lesiones que no permitieron al club jugar como debía.

¿Contra quién va el América en la jornada 15 de la Liga Mx?

Jardine y sus pupilos están preparados para saltar al terreno de juego este mismo viernes 1 de noviembre. El partido está programado para realizarse contra el Mazatlán en El Encanto, un estado que no se le facilita a los azulcremas. Las Águilas deben buscar ganar para mantenerse en zona de Play-In, de lo contrario las críticas serán todavía más fuertes. El partido está programado para realizarse a las 21:00, tiempo de la Ciudad de México.

