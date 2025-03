Árbitro mexicano muere tras ser agredido a golpes por aficionados, esto se sabe sobre el indignante caso

Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos era el nombre de un árbitro de una liga amateur de Torreón, Coahuila que falleció luego de haber pasado cinco días en coma a raíz de una golpiza que recibió por parte de un grupo de aficionados, por lo que, como era de esperarse, la noticia de la muerte del reconocido silbante causó una gran conmoción entre el gremio futbolístico nacional, además, el distintas organizaciones arbitrales hicieron un llamado para realizar un paro de labores para exigir mayor seguridad en los centros deportivos.

Fue la tarde del jueves 20 de marzo cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos, quién, de acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, fue agredido el pasada sábado 15 de marzo por un grupo de personas al interior de las instalaciones de La Bombonera Futbol 7 de Torreón, Coahuila y debido a dicha golpiza quedó mal herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, donde pasó en coma los últimos días de su vida.

Nurdin Ayala no se encontraba en funciones cuando fue agredido.

La Bombonera Futbol 7

En un comunicado difundido por la Asociación Lagunera de Empresarios del Futbol y de La Bombonera Futbol 7 se informó que cuando ocurrió la agresión a Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos no se encontraba en funciones, sino que había acudido a las referidas instalaciones como aficionado, sin embargo, no se dieron más detalles sobre la agresión.

En el mismo comunicado se precisó que ya se tiene identificado al agresor del silbante fallecido, sin embargo, se informó que, por ahora no se dará a conocer su identidad para no entorpecer las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, instancia, que hasta ahora, no ha difundido información oficial en torno a estos hechos, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando emitan una actualización.

La Bombonera Futbol 7 señaló que colaborarán con las autoridades para castigar al agresor del árbitro fallecido.

La Bombonera Futbol 7

Es importante señalar que, tras los violentos hechos ocurridos en las instalaciones de La Bombonera Futbol 7 las autoridades municipales de Torreón clausuraron el inmueble, sin embargo, en las redes sociales del inmueble ya se dieron a conocer los roles de los partidos programados para el fin de semana del sábado 22 y el domingo 23 de marzo, lo cual, ha generado todo tipo de opiniones al respecto.

Por otra parte, es importante mencionar que, ante la muerte de Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos distintas organizaciones arbitrales amateur a lo largo de todo el territorio mexicano hicieron un llamado para realizar un paro de labores durante el fin de semana del sábado 22 y el domingo 23 de marzo a modo de protesta para exigir mayor protección a los silbantes en los centros deportivos.

Nurdin Ayala era un árbitro sumamente conocido en el ambiente futbolístico de Torreón. Foto: FB: Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos

Cabe mencionar que, en redes sociales se pueden encontrar distintos mensajes de despedida para Nurdin Emmanuel Ayala Gallegos de parte de personas allegadas que lo calificaron como un gran amigo, además, en su perfil de Facebook se puede ver que se encontraba casado y que era padre de dos menores.