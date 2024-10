Este sábado 19 de octubre se jugará el encuentro número cinco de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol (MLB) entre los Cleveland Guardians vs New York Yankees en el Progressive Field ubicado en el estado de Ohio, un partido que promete una buena dosis de adrenalina, y que no te puedes perder.

Tras haberse llevado la victoria el día de ayer en el juego cuatro con un marcador de 8 - 6, el equipo de los New York Yankees buscará terminar de una vez por todas con los Guardians para poder obtener su tan esperado pase a la Serie Mundial, para lo cual deberán dar todo de sí en el partido y sobre todo no confiarse, pues el equipo de Cleveland podría sorprenderlos nuevamente como lo hizo este jueves en el juego tres cuando lograron darle la vuelta al marcador con una dramática remontada de último momento.

Cleveland Guardians vs New York Yankees: ¿Cómo va el marcador de la serie?

Hasta el momento los New York Yankees llevan una gran ventaja en el marcador global, pues han logrado ganar tres de los cuatro juegos que se han disputado hasta el momento, mientras que los Cleveland Guardians únicamente han podido acumular una victoria dentro de la liga.

Juego 1: New York Yankees 5 - 2 Cleveland Guardians

Juego 2: New York Yankees 6 - 3 Cleveland Guardians

Juego 3: Cleveland Guardians 7 - 5 New York Yankees

Juego 4: New York Yankees 8 - 6 Cleveland Guardians

Cleveland Guardians vs New York Yankees: ¿Dónde y a que hora ver el juego 5 de la MLB?

El tan esperado juego número cinco entre los Cleveland Guardians vs New York Yankees de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol (MLB) se llevará a cabo este sábado 19 de octubre a las 18:08 horas (tiempo del centro de México), y se podrá ver únicamente por medio del canal de paga de ESPN o a través de la plataforma de streaming de Disney Plus Premium.

