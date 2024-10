Cleveland Guardians vs New York Yankees: ¿A qué hora y en dónde ver el próximo partido de la MLB?

Este viernes 18 de octubre se llevará a cabo el juego número cuatro de siete entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees como parte de los encuentros programados para la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol (MLB), el cual tendrá lugar en el Progressive Field ubicado en el estado de Ohio.

Pese a que los Yankees se perfilaban como los favoritos de la serie ya que llevan la ventaja de haber obtenido la victoria en las dos primeras fechas, el día de ayer se vieron superados por los Guardians durante el tercer partido, quienes sorpresivamente tuvieron una épica remontada en extra innings gracias al jonrón de Jhonkensy Noel, un triunfo que los volvió a colocar en el mapa y abre la posibilidad de que se antepongan ante el conjunto del New York, todo dependerá de su desempeño el día de hoy.

¿A qué hora y en dónde ver Cleveland Guardians vs los New York Yankees?

El cuarto enfrentamiento de los Cleveland Guardians vs los New York Yankees de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol está programado para comenzar por la tarde a las 18:08 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 18 de octubre, el cual será transmitido a través del canal de paga de ESPN y por medio de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

Por su parte el quinto juego entre los Cleveland Guardians vs los New York Yankees se llevará el día de mañana sábado 19 de octubre en el mismo horario, y podrá ser visto en los mismos medios, mientras que los partidos seis y siete están previstos para jugarse los días lunes 21 y martes 22 de octubre en caso de ser necesarios.

