Rafael Nadal se retira, ¿cuándo y dónde ver EN VIVO su último partido?

Rafael Nadal conmocionó al mundo este 10 de octubre cuando anunció que dejará de jugar tenis de manera profesional luego de ser uno de los tenistas más importantes en los últimos años, sorprendiendo al mundo del deporte, pues, lo anunció tras cumplir los 38 años por lo que el español será muy recordado.

El tenista español consiguió 92 títulos en su carrera profesional, siendo tan solo 22 de ellos parte del Grand Slam, 14 de estos fueron conseguidos en su paso por Roland Garros, uno de sus torneos favoritos y además el último que lo vio derrochando talento con su raqueta en los pasados Juegos Olímpicos.

Por lo que tras lanzar un video emotivo donde recordó sus inicios y cómo es que llegó a ser uno de los tenistas más importantes de todo el mundo; los aficionados ya están esperando con ansias el último partido del español, por lo que te dejamos cómo y dónde verlo despedirse como una leyenda.

Rafa Nadal tendrá su último baile en la fase final de la Copa Davis, esta se celebrará en Málaga, España por lo que hasta emotiva tiene el español podrá despedirse a lo grande en su país natal, demostrando en vivo como es la conexión que tiene con los aficionados siendo uno de los tenistas más queridos.

Cabe destacar que no es tan sorpresiva su decisión de retirarse, pues hace un año y como ha sido una constante de su carrera, tuvo que luchar con las lesiones, algo que le costó en la carrera uno a uno con Novak Djokovic cuando se disputaban el top 1 hace algunos años en cada torneo.

Pues el español decidió tomarse un descanso para poder recuperarse de una lesión en su pierna izquierda, decisión que le hizo reflexionar sobre su retiro en este 2024, algo que sin duda alguna se une al adiós de Roger Federer hace 2 años cuando se despedía como una leyenda de este deporte.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles, estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, menciona Nadal en su video del adiós.