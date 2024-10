Javier Aguirre lanzó su segunda convocatoria como entrenador de la selección mexicana, dando sorpresas sobre lo que le depara a un equipo mexicano que genera muchas dudas para los aficionados mexicanos; sin embargo, hay quien pide calma para el “Vasco” quien apenas dirigirá su tercer y cuarto partido de esta nueva etapa.

Sin embargo, no todos están contentos con lo que ha hecho el timonel mexicano, pues entre sus convocados no solo están jugadores como Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, quienes eran de los jugadores que mucha afición opina que ya no deberían ser convocados por su edad y lo que pueden aportar,

Fue ahí que en el famoso programa de análisis y debate deportivo de ESPN, donde participa el Tuca Ferreti habló sobre la lista de Aguirre, mencionando que seguramente muchos de estos jugadores son imposiciones de directivos de la selección mexicana, acusación que calentó la mesa y que puso en duda al técnico Aguirre.

Y es que, según el extecnico de Tigres, no se explica el hecho de que se llamen a jugadores como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado o Germán Berterame, jugadores que no habían estado en las últimas convocatorias del seleccionado mexicano desde la época de Jaime Lozano en la Copa América.

¿Qué jugador fue el que llamó Tuca Ferreti por orden de un directivo?

Todo esto por la siguiente Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana estará enfrentándose al Valencia y a los Estados Unidos, en la repetición de uno de los rivales más potentes de México en los últimos años, quienes han hecho que nuestra selección se vea como una de las peores de la zona.

"¿Dónde está el cambio generacional? Traen a Ochoa. Esta es una decisión de la directiva, independientemente del entrenador, era lo mismo con ‘Jimmy’y ahora con Aguirre. Sí, Ochoa está, pues también traigan de una vez a ‘Chicharito’”, dijo el Tuca Ferreti.

Sin embargo, en una mesa donde jugadores como Ricardo Peláez, Hugo Sánchez, Paco Gabriel de Anda y Roberto Gómez Junco eran los mismos opositores, hicieron que el “Tuca” confesará uno de los momentos más oscuros de la selección, pues le recordaron cuando no la quería dirigir, pero el ex técnico brasileño decidió dar una nueva declaración sobre su paso por el tri y la no convocatoria de Julio González.

“A mí sí me impusieron jugadores. Sale Osorio, antes de que llegara el Tata Martino y vamos a hacer los juegos ante Argentina y yo estoy haciendo la lista; y de repente me dicen que hay que llamar a este jugador o a este jugador", añadió el Tuca

El Tuca es uno de los DT con más titulos de la Liga MX/Créditos:@SomosAnalistas_

Ahí fue donde el brasileño decidió confesar que en su paso por el tricolor un directivo le impuso convocar a Guillermo Ochoa, por pura publicidad, lo que sorprendió a todos los fanáticos, ya que se confirma uno de los mitos más grandes de la selección de uno de los jugadores más importantes en torneos como el Mundial.

"Fue el director en turno de la Selección Mexicana el que me pidió que llamara a ciertos chavos que iban para 2026, como Diego Lainez, los puse en el primer partido y en el segundo los mandó a la casa. Como yo no tenía ningún compromiso con la Selección ni me iba a quedar, me daba igual si me imponían o no, no me importó nada", terminó por declarar el Tuca.

La convocatoria de México par esta fecha FIFA/Créditos:@miseleccionmx

