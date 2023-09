4 ejercicios para marcar y fortalecer los brazos: esta rutina no te llevará mucho tiempo y amarás los resultados

Las personas que hacen ejercicio diariamente suelen tener grandes beneficios para la salud física y mental. A pesar de que la actividad se puede hacer con el único objetivo de estar sano, hay genta que lo que busca es aumentar su masa muscular. Uno de las zonas que es más difíciles de definir son los brazos, pues cuestan trabajo y son complicados de moldear, sin embargo hay cuatro ejercicio para fortalecer las extremidades que servirán mucho.

Algunos expertos apuntan que hay errores comunes a la hora de hacer ejercicio, los cuales afectan al desarrollo del músculo, como por ejemplo, no dejar descansar la zona, es decir, hacer actividad física en al área todos los días. De igual forma, hacer repeticiones con el mismo peso y realizar las mismas rutinas con frecuencia, también son factores para que no se puedan marcar las extremidades que son las más visibles.

Los brazos son difíciles de tonificar Foto: Archivo

¿Cuáles ejercicios hacer para marcar los brazos?

Los ejercicios de brazos se tienen que mezclarse con otra serie de ejercicios de fuerza y entrenamientos de cardio, pues como se dijo anteriormente hay que darle descanso a los músculos para que no se atrofien y se lesionen. Asimismo, si lo que se busca es hacer mucho más grande la musculatura, los expertos sugieren, no ejecutar rutinas de actividad aeróbica tan largas y prolongadas, pues estas están destinadas para perder peso y no tonificar.

Curl de biceps con barra: Ponte de pie con la espalda recta y después sujeta una barra de peso con las manos separadas a la anchura de los hombros, recuerda no excederte con la carga, sobre todo si estás empezando. Las palmas de las manos deben de estas hacia arriba, para que subas el antebrazo para tocar los hombros con todo y la barra. Repite el ejercicio 10 veces en 3 series.

También verás resultados en tu espalda Foto: Pixabay

Flexiones: Acuéstate boca abajo en el suelo, coloca los brazos a los costados y sube el cuerpo apoyando las puntas de los pies y dejando que todo el peso del cuerpo sea mantenido por los brazos, posteriormente desciende suavemente y vuelva hacer todo desde el principio. Haz 3 series de 10 repeticiones. Si te resulta demasiado difícil, realiza este ejercicio apoyando las rodillas y al avanzar de los días intenta hacerlo completo.

Vuelos laterales con mancuernas: Toma una mancuerna en cada mano, después eleva los dos brazos hacia arriba hasta que queden alineados con los hombros. Realiza 10 repeticiones en 3 series y conforme avances al pasar las semanas, ve aumentando de peso en las mancuernas, ya que con esto aumentará el resultado.

Extensiones con mancuernas: Siéntate en un banco y coge con cada mano una mancuerna, en este caso, el paso no tiene que ser demasiado para que no te lastimes. Manteniendo la espalda recta, eleva los brazos hacia arriba, y luego flexiónalos como si formaras una “L”. Haz 3 series de 10 repeticiones.

Cambiar el peso de las mancuernas cada cierto tiempo te ayudará Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Desayuno saludable: el licuado con proteína que te ayudará a ganar masa muscular

Fortalece tus brazos mientras caminas con estos sencillos ejercicios y mejora tu entrenamiento