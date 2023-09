CMLL espera llegar a un acuerdo con KeMonito: "Su proceder siempre ha sido de manera legal"

Luego de la polémica generada por las denuncias del luchador Jesús Juárez Rosales, KeMonito, al Consejo Mundial de Lucha libre y a Salvador Luttheroth Lomelí, la empresa, que cuenta con más de nueve décadas de funcionamiento, decidió contestar a las acusaciones, destacando las ganas de llegar a un acuerdo y seguir adelante con la relación.

Luego de 20 años de compartir el ring, el legendario pequeño luchador decidió separarse de la promotora tras revelar incumplimiento de contratos, pagos y arrebatamiento de su personaje, posterior a que el 24 de septiembre apareció en la función un “impostor”.

“Durante todo el tiempo que ha colaborado con la empresa, hemos cumplido a cabalidad con los compromisos establecidos en nuestra relación”, escribieron en un comunicado de prensa distribuido hoy por la tarde.

Sin embargo, la compañía dio a conocer que, por el momento, la empresa tiene la propiedad intelectual del registro de marca del nombre y se intentó renovar con Juárez para continuar el trabajo que lo ha posicionado como una de las figuras más apreciadas por la afición, pero fueron rechazados.

Se mantendrá una postura "conciliadora"

"El personaje fue hecho por mí. Tengo que decir que el nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío", declaró el deportista de 55 años, quien desde la crisis sanitaria de Covid-19 reportó lesiones importantes, sin que se le permitiera el retiro.

La empresa señaló que mantendrán la postura conciliadora “para que esto se resuelva en los mejores términos para ambas partes, más allá de los intereses económicos de terceras personas que buscan beneficiarse de la situación”, señalaron.

¿Cuál es la identidad de KeMonito?

También el CMLL rechazó “categóricamente” la existencia de amenazas que han “intentando influir en la opinión pública” y destacaron que su proceder siempre ha sido de manera legal y en apego a derecho.

Juárez Rosales, que debutó como KeMonito en el 2002, también se encargó de dar vida a personajes históricos como Alushe y El Centavo.

srgc