En el deporte automotor, Ivanna Richards ha forjado su propio camino

“Todo es posible y todo se puede lograr a base de disciplina”, es el mensaje que Ivanna Richards, envía a las niñas y jóvenes que, como ella, buscan abrirse paso en el automovilismo deportivo.

Y es que, con 15 años de edad, la joven piloto es considerada como una de las mayores promesas del deporte automotor en el país, pues en 2019 con sólo 11 años de edad, se convirtió en la primera piloto mexicana en participar en la competencia de karting IAME International Final, la cual se disputa en el circuito de Le Mans, en Francia, en donde corrió a lado de los mejores pilotos de diversas partes del mundo, obteniendo el vigésimo lugar. Richards llegó a esta carrera tras ganar, a nivel nacional, la categoría Mini60.

A pesar de que el automovilismo deportivo siempre estuvo presente en la vida de la joven, ya que “toda mi familia ha estado corriendo. Mis tíos, mis primos…”, fue gracias a su papá, el expiloto mexicano de Nascar, Homero Richards, Ivanna tuvo su primer acercamiento con un kart a sus cuatro años de edad.

“Cuando estaba chiquita siempre acompañaba a mi papá a sus prácticas en los Go Karts. Un día me vino ese gusto por los Go Karts, me quise subir y desde ahí empezó todo”, recuerda la joven, quien a la par de su carrera en las pistas, está concentrada en su educación, pues está por entrar a tercer grado de secundaria.

“Mi escuela me ayuda mucho”, enfatiza la joven al cuestionarla sobre cómo logra empatar estas dos áreas de su vida. “...me ayudan mucho con los trabajar, dándome espacios extra para poder continuar con los estudios, y aparte, claro, hay que tener siempre buenas calificaciones”.

Actualmente, la joven piloto corre en HRI Karting, equipo propiedad de su papá, de quien ha aprendido mucho sobre el mundo del automovilismo y quien es uno de sus modelos a seguir, así como los pilotos mexicanos Pato O'Ward y Checo Pérez.

En lo que se refiere a su mayor aspiración profesional, sentencia “claro que el sueño sería Fórmula 1, pero si no, me gustaría mucho correr en una categoría que se llama GT Open, que corre por toda Europa y se me hace muy padre”.

Para este año, Ivanna cuenta que “ahorita estoy corriendo el campeonato de Fórmula Karts”, explica la joven, quien correrá la cuarta fecha en el Kartódromo Internacional en el Estado de México, la cual se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto de este año. “Estoy peleando en la categoría KZ1”, recalca.

Y es que para Richards, el excelente desempeño que ha tenido en las pistas es producto de la disciplina y dedicación que pone en todos sus entrenamientos. “Como cualquier otro piloto” va al gimnasio todos los días para hacer ejercicios de fuerza. “También hago entrenamientos en una pista que se llama KBR que está en Bosque Real. A los karts voy como tres veces a la semana”, además de que cada fin de semana corre en competencias.

A pesar de su corta edad, Ivanna ha comenzado a prepararse para el futuro,“ he empezado a entrenar en la Supercopa”, esto con el objetivo de pronto debutar en las grandes ligas.

