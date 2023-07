Rodolfo Cazaubón en la cima del último torneo de la Gira de Golf Profesional Mexicana

Con una ronda por disputar, el golfista tamaulipeco Rodolfo Cazaubón va a salir como líder a la ronda final del torneo Tres Vidas Tour Championship, etapa que va a dar el cerrojazo a la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), en Acapulco, Guerrero. Gracias a un score de 71 golpes, para un acumulado de 205, ocho bajo par, le dio a Cazaubón la posibilidad de encabezar el tablero del torneo que se desarrolla en el Club de Golf Tres Vidas, y que reparte una bolsa de tres millones de pesos, de los cuales un millón corresponderá al ganador.

“Me voy contento, aunque con un poco de mal sabor de boca”

“Estoy muy contento por la posición en la que estoy, la verdad me voy contento con el resultado aunque con un poco de mal sabor de boca por el triputt del (hoyo) 18, son cosas que pasan en el campo de golf, pero aún así estoy satisfecho por cómo le pegué a la bola”, dijo Cazaubón, de 33 años de edad y representante mexicano en los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Me di muchas oportunidades aunque no metí tantos putts como ayer, hoy se jugó un poco más difícil, las banderas estuvieron complicadas, estaban muy bien escondidas. Mañana solo tengo que pensar en mi estrategia e ir tiro por tiro”, agregó el tamaulipeco. En la segunda posición, con score de 207 impactos, seis bajo par, se ubicó el ex integrante del PGA Tour Oscar Fraustro.

Oscar Fraustro se ubica en la egunda posición, con score de 207 impactos, seis bajo par. | Foto: Cortesía

“Si antes de venir al torneo me hubieran preguntado que para el último día iba a estar en la pelea, lo tomaba”, bromeó Fraustro. “Fue un día difícil, en un campo muy complicado, donde fallando poco te puede costar, pero estoy tranquilo y veremos qué pasa mañana”, agregó Fraustro. El guatemalteco José Toledo, con un global de 208, cinco menos, ocupa el tercer sitio, mientras que el argentino Aram Yenidjeian y el mexicano Álvaro Ortiz, ambos con 209 strokes, cuatro bajo par, comparten el cuarto puesto. Este domingo, además de decidirse al campeón de la competencia se definirá al Jugador del Año de la temporada, del evento que también concede puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).