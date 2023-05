El boxeo, una pasión compartida en la familia Sulaimán

Mauricio Sulaimán Manzur nació en el seno de una familia que vive con intensidad, las 24 horas al día, el boxeo y fue imposible no enamorarse del deporte en cuanto se puso unos guantes y tiró sus primeros golpes.

Con 16 años, el hijo de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se declara todo un seguidor de esa disciplina que “considera es el arte de la meditación”.

Hasta el inicio de la pandemia, Mau veía al deporte de los puños como ese lugar cercano donde están esos guerreros que sacrifican todo, pero su enfoque cambió cuando comenzó a tomar clases.

“Viví en primera persona lo que hace el boxeo por alguien, ya que yo tuve un año muy complicado durante la pandemia, malos comportamientos, pésimas calificaciones, me sentía sin ánimo todos los días y no hacía nada por mí. Pero fue un día que mi primo (Chepi-José Manuel) se reflejó en mí y dio el paso a ayudarme y me invitó a tomar una clase de boxeo”, dijo en entrevista con El Heraldo Media Group.

Es uno de los representantes más importantes en este rubro. FOTO: Archivo.

El compromiso creció tanto que se involucró en el WBC Cares y al lado de su madre, Christiane Manzur, creó a la botarga del organismo: El Chicanito.

“A Mauricio, mi hijo, se le ocurrió crear a la mascota del WBC Cares. Es un canguro porque dijo que todos los niños asocian al boxeo con un canguro boxeando, él me ayudó a diseñarlo y el nombre le fue dado en honor al Chicanito Hernández”, explicó en entrevista Christiane, quien es titular del WBC Cares México, el brazo filantrópico del CMB.

El primer evento que tuvo el WBC Cares fue en el 2005 y fue una visita de José Sulaimán y los ex campeones Erik Morales y Genaro Hernández a un hospital infantil. Sin saberlo, Chicanito fallecería años después por leucemia y por eso su legado e historia fue reconocido al nombrar a la mascota con su apodo.

“En el WBC Cares queremos seguir trabajando las vulnerabilidades de las personas, ayudarlas a que sepan que es por medio del boxeo se puede salir adelante, una alternativa de vida. Lo que queremos simplemente demostrar es que por medio del deporte se sale adelante y sobre los niños… ellos siempre seguirán siendo la generación más importante para el WBC Cares porque son el sueño, las ganas de salir adelante”, finalizó Manzur.

