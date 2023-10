"Me encantó, muy buena condición física": Mauricio Sulaiman sobre pelea de Canelo vs. Charlo

Para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo la pelea de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo demostró mucho de ambos peleadores

Con el resultado del fin de semana, el peleador mexicano Saúl Álvarez demostró que está de vuelta, dijo en entrevista con El Heraldo de México, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Luego de presenciar la victoria por decisión unánime en Las Vegas, el dirigente tricolor habló del futuro del tapatío.

Respecto al futuro de la división, Sulaimán aseguró que se definirá al siguiente rival a principios del 2024

Créditos: Archivo

“Me encantó, muy buena condición física. Efecto de salir de San Diego, de su zona de confort, de haber dejado el golf y concentrarse al 100% para un campamento. Rápido, fuerte, no se sentó en ningún round en la esquina. Se vio a una contundencia e hizo ver a Jermell Charlo como un rival común y corriente, cuando Charlo es buen campeón”, explicó.

Los logros de Saul "Canelo" Álvarez en el box

Al superar al aún campeón indiscutido superwelter, Álvarez se convirtió en el primer peleador en la historia en defender en tres ocasiones y de manera simultánea las todas las coronas de su categoría y de paso ser el ganador del primer duelo entre campeones indiscutidos en la era de los cuatro organismos.

“Me encantó la pelea en algunos aspectos y me decepcionó, sobre todo Charlo que no dio el riesgo que tenía que tomar, para tratar de ganar, de buscar la victoria. Al sentir los golpes de Canelo, su habilidad boxística, al ser dominado ampliamente, buscó no ser noqueado, dando una pelea valiente sin tomar ningún riesgo”, señaló sobre el desempeño del texano, quien subió dos categorías para encarar a Canelo.

¿Cuánto volverá a pelear el Canelo Álvarez?

Respecto al futuro de la división, Sulaimán Saldivar aseguró que se definirá al siguiente rival a principios del 2024, pues el mexicano ha cumplido con sus defensas obligatorias sin problemas. El último al que venció fue al inglés John Ryder en mayo pasado.

Canelo señaló que su deseo era regresar en ocho meses. Sin embargo, descartó dar a conocer un nombre en específico, ahora que se encuentran negociando.

