Canelo reafirma sus campeonatos con cátedra de box contra Jermell Charlo

Canelo reafirmó los cinturones de peso supermediano que había puesto sobre la mesa, y que corresponden a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Mundial del Boxeo (OMB), de la Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo defiende con éxito sus campeonatos

En una noche que no le significó gran dificultad, controló el ring. Jarmell Charlo intentó acercarse al tapatío, pero poco a poco desistió al encontrarse con los puños de Canelo, quien apostó por los golpes de poder, llevar a su rival a las cuerdas, e intentar en todo momento un KO con golpes violentos.

Canelo reafirmó los cinturones de peso supermediano que había puesto sobre la mesa. Crédito : AFP

Durante algunos rounds, Charlo se concentró en guardar distancia, en mantenerse atrás y en ir adelante con algunos golpes sorpresa, cuidando su guardia, y abrazando al Canelo cuando se encontraba en verdaderos problemas. Poco a poco se quedó sin velocidad, pero su buena técnica privo al mexicano de su objetivo.

Parecía que la pelea terminaría temprano cuando Canelo logró enviar a la lona a Jermell. Era el séptimo round, uno después de la mitad, cuando el estadounidense perdió la brújula, descuidó su guardia queriendo conectar directo al rostro del mexicano. Por algunos segundos plantó la rodilla en el ring, pero se levantó.

Durante algunos rounds, Charlo se concentró en guardar distancia. Crédito : AFP

Canelo asegura que nadie lo puede vencer, ¿cuándo peleará otra vez?

El Canelo aseguró, al terminar la velada, que ahora le tocará descansar por algunos meses, y seguirse preparando; sin embargo, dejó sobre la mesa una fecha para pelear de nuevo. Se trata del día 5 de mayo de 2024, pero todavía no tiene un rival. Frente a más de 10 mil personas aseguró que no importa a quién le pongan, ni quién venga, él es el mejor, y en esta etapa de su vida no hay nadie que lo pueda vencer.

Estas fueron sus primeras palabras después de la pelea: