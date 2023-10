Canelo Álvarez asegura que nadie puede vencerlo: "Pelearé con quien sea, soy el mejor"

Canelo Álvarez fue el mejor peleador de la noche al vencer a Jermell Charlo, defendiendo una vez más los cinturones que todavía ostenta el mexicano. A lo largo de 12 rounds demostró que sigue dominando el ring, y él mismo consideró que no hay nadie que lo pueda vencer.

Al finalizar la pelea, el mexicano ofreció sus primeras palabras después de haberse quedado con los cinturones que ostentaba desde antes, el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Mundial del Boxeo (OMB), de la Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por su parte, Jermell no se estaba jugando los cinturones que aún porta y que buscará defender en próximas fechas.

De acuerdo con el Canelo, no hay nadie que lo pueda vencer en esta nueva etapa. Aunque no aseguró que clase de proceso está viviendo, confesó que ha sido muy duro entrenar para esta contienda, pues estaban enfrente de un gran boxeador, quien a pesar de no pertenecer a esa división, se lo puso difícil.

El pugilista mexicano consideró que si puede hacer un reto tan grande como ese, es capaz de enfrentar a cualquier otro peleador. De hecho, confesó que peleará el próximo 5 de mayo de 2023, y no le importa a quién le pongan, ni quién sea el retador, él podrá vencerlo con trabajo, esfuerzo y buen box.