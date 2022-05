Descubre a Larry, el hombre que jugaba mejor que Michael Jordan

La leyenda de Michael Jordan se hace cada vez más grandes. Es que desde su retiro, no volvió a existir un jugador de semejantes características. Y con el furor que causó en Netflix la serie “The Last Dance”, personas que no conocían acerca del jugador, conocieron lo que significó en la NBA. Sin embargo, distintas voces afirman que el mejor de la familia era Larry Jordan, su hermano.

“Gané la mayoría de los uno contra uno en el jardín. Competíamos muchísimo. Mis hermanos odiaban perder pero no tanto como yo, porque si me ganabas en ese tiempo íbamos a terminar peleando”, reconoció Larry Jordan en el documental de Netflix. Y según cuenta la historia, el ex jugador de Chicago Bulls se nutrió de las enseñanzas de Larry.

Michal Jordan es un año menor que Larry, por lo que su edad siempre lo encontraba en desventaja cuando competía con su hermano. A diario competían en el patio trasero de su casa en donde su padre había instalado un aro. Todo era normal hasta que el hermano menor comenzó a superar al mayor. Eran muy competitivos entre ambos, de hecho, se podría decir que Larry era mejor jugador que Michael en esa época, contaba su padre James.

Larry Jordan demostraba grandes aptitudes en la disciplina y despertaba una gran admiración en su hermano menor. Era la estrella del Instituto Laney, un base de 1,72 metros que hacía maravillas con el balón en sus manos. Pero por mala fortuna, su genética le jugó una mala pasada. La altura fue su mayor enemigo y, a pesar de tener un talento particular y una capacidad atlética sorprendente, el no llegar a los 180 centímetros fue lo que perjudicó su juego con el paso de los años.

Foto: The Medizine

Además de los testimonios en medios de comunicación y en el documental de Netflix, también hubo un libro, llamado “Michael Jordan y el mundo que él creó”, en donde en entrenador de ambos, Clifton Herring, dejó en claro la diferencia entre ambos: “Larry Jordan estaba tan motivado y era un atleta tan competitivo que si hubiera medido 1.90 en lugar de 1.72, estoy seguro de que Michael habría sido conocido como el hermano de Larry en vez de a la inversa”.