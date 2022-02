Planifican retador mandatorio “unificado” para ‘Canelo’

Luego de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en el primer hombre del mundo que conquista todos los cetros supermedianos, vienen los compromisos de exponer sus títulos en peleas mandatorias. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expuso que los cuatro organismos evalúan la posibilidad de que tenga uno o tal vez dos retadores que representen a todos los organismos.

“Hemos tenido reuniones de acuerdos los cuatro organismos (CMB, AMB, FIB y OMB). La principal meta es hacer el mayor numero de unificaciones y tener el mayor número de Campeones indiscutidos, pero ¿qué pasa después? Vienen las peleas mandatorias y cuando tienes un Campeón con dos, tres o los cuatro cinturones, debe cumplir compromisos con los cuatro organismos, o dejar los títulos”, explicó Sulaimán Saldivar, pues el CMB, como la AMB, FIB y OMB tienen cada uno sus clasificatorias y a su retador mandatorio en las 168 libras.

“Hemos platicado respecto a hacer torneos y peleas donde haya un boxeador que represente a dos o a los cuatro organismos como retador mandatorio y eso le da nivel mayor al retador oficial; en el Consejo tenemos a David Benavidez que disputará el título interino”, abundó Sulaimán Saldivar.

Se ’cae’ Makabu vs. Canelo

Aunque a finales de octubre, durante la Convención 59 del CMB, Eddy Reynoso pidió al Consejo que se le permitiera a Saúl ‘Canelo’ Álvarez subir como retador del peso Crucero, donde el congoleño Ilunga Makabu es el actual Campeón Mundial, concretar el pleito no parece llegar a buen término.

“Sé que Makabu estaba listo e ilusionado pero no hubo ya comunicación, tal vez sería para fines de año pero los planes tal vez cambiaron, entiendo que por el momento Makabu ya no irá”, expresó Mauricio Sulaimán.

El 29 de enero pasado, Makabu tuvo su primer pelea mandatoria ante el sudafricano Thabiso Mchubu y ganó por decisión dividida, en una función que organizó Don King, quien este 2022 vive 50 años como promotor de boxeo.

Al bajar del ring, Makabu aseguró que si no fue contundente y no dio su máximo potencial en esa velada, fue porque su deseo era noquear a ‘Canelo’; sin embargo, adicional a que el congoleño no lució en su noche, al parecer las negociaciones en la promoción de la pelea tampoco eran favorables para el ‘Canelo Team’.

“Es un riesgo fuerte: hay una gran diferencia de kilos (‘Canelo’ pelea en 168 libras, el peso Crucero es de 199 libras); subir de peso es un juego contra: la velocidad y el poder de puño. Canelo es joven también y tiene aun mucho qué dar; es un hecho que se prepara muy bien y no tiene esa carga que muchos boxeadores viven fuera del ring”; agregó Sulaimán.

El propio Álvarez Barragán ha hecho público su deseo de abandonar los encordados cuando cumpla 38 años de edad, es decir, para el año 2029.

Desde el finales del 2020, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso decidieron cortar relaciones con empresas de promoción, pues trabajaban con Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotions, pero desde entonces emprenden el camino como agentes libres y el británico Eddie Hearn les apoyó para llevar adelante las funciones en donde conquistó los cuatro títulos supermedianos.

