La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Inglaterra, Estados Unidos y más, este 29 de noviembre

Este martes 29 de noviembre, los equipos pertenecientes a los Grupos A y B disputarán su último compromiso de la Fase de Grupos en el Mundial de Qatar 2022, por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba todos tus conocimientos en futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Ecuador vs Senegal, Países Bajos vs Qatar, Irán vs Estados Unidos y Gales vs Inglaterra.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Ecuador vs Senegal

Países Bajos vs Qatar

Irán vs Estados Unidos

Gales vs Inglaterra

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO ENTRE IRÁN Y ESTADOS UNIDOS:

