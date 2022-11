López Obrador envía un emotivo mensaje a la Selección Nacional que está en Qatar: “¡Ánimo!”

“Estábamos muy aburguesados”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la marcha y mensaje por los cuatro años de su gobierno. En la conferencia de prensa matutina, aprovechó para mandarle un mensaje a la Selección Mexicana de Futbol que juega en el mundial de Qatar 2022.

“Y decirles a nuestros representantes de la selección mexicana de fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!”, expresó.

Lo anterior luego de que "El Tri" cayera en su segundo partido en la fase de grupos de Qatar 2022 contra su similar de Argentina por marcador de 2 goles a cero, uno de los cuales fue obra de Lionel Messi. Dicho resultado tiene al borde de la eliminación del torneo a la Selección Nacional que deberá ganar a Arabia Saudita y esperar el resutado del partido entre Polonia y Argentina.

México está a punto de quedar eliminado en Qatar 2022. Foto: AFP

Tras la marcha del domingo, López Obtrador destacó que participaron diputados, senadores y los 22 gobernadores de su movimiento, hasta el poblano Miguel Barbosa, que “está enfermo, llegó en su silla de ruedas. Dijo que también estuvieron el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Explicó que en un inicio se contempló que en la vanguardia estuviera una descubierta con 10 dirigentes, hombres y mujeres, sin embargo “a la hora de la hora la descubierta fue el pueblo, no se pudo”.

Sobre el jetta que iba a recogerlo en la marcha

También mencionó que le acercaron un automóvil para que se desplazará y pudiera llegar al Zócalo ya que la gente pedía que lo cuidaran.

“La gente me lo pedía, empezaron a gritar ‘cuídenlo’, ‘cuídenlo’, que yo me subiera al coche, pero me sentía bien y llegamos, ya estoy chocheando, pero todavía tengo muchos deseos de vivir, y la ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte pues nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea”, aseguró.

Dijo que le restan 21 meses de gestión, además de qué le ayudó para la marcha de este domingo el que camina y práctica béisbol.

López Obrador dijo que Epigmenio Ibarra resintió los empujones y el peso de la cámara; también aclaró que estuvo presente Jesusa Rodríguez.

“Y se fueron quedando, por lo mismo, estaba muy fuerte la presión, y se pudo de organizar otra manera, pero la idea es hagámoslo como siempre”, explicó.

