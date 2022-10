Luis Hernández afirma que la presencia de Chicharito en la Selección no es indispensable

De manera tajante, el exdelantero de la Selección Mexicana, Luis Hernández, afirmó que Javier Chicharito Hernández ni ningún jugador es indispensable en el equipo nacional de cara al Mundial de Qatar 2022.

El Matador y Jared Borgetti acompañaron a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y al técnico nacional, Gerardo Martino, a la revelación del nuevo reloj conmemorativo del equipo de la marca Hublot.

“(Chicharito) no hace falta en la selección. Puede ser el goleador histórico del equipo y hacer muchas cosas en el Galaxy, pero eso no te da un lugar. Si no convence al Tata, no hay mucho que hacer”, expresó Luis Hernández.

Aceptó que percibe un ambiente de pesimismo previo a la justa mundialista pero que se tiene que apoyar al equipo, “falta un poco de conexión y alguna dosis de fuerza entre los jugadores, pero debemos apoyar en todo momento. Yo lo estoy haciendo”.

Agregó que ve con buen ánimo a Martino, “cuando lo veo discutimos algunas cosas, pero siempre le digo que no haga caso a las críticas, que él haga lo suyo. Espero que le vaya bien”.

El nuevo reloj de la Selección, de color verde y con correa negra

Créditos: Oscar Zamora

Lista final rumbo a Qatar

En contraste con el Matador, Borgetti afirmó que se tienen que llamar a quien esté en mejor momento, “llámese como se llame. No tenemos 50 jugadores para escoger, así que no podemos darnos el lujo de despreciar”.

Agregó que sería lamentable que Santiago Giménez se quedara fuera de la lista final, tras su actuación en el Feyenoord, “por mí, llevaría a los cuatro (Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santi). Eso ya le corresponde al entrenador”.

El nuevo reloj de la Selección, de color verde y con correa negra, es el mismo modelo que las cuatro ediciones anteriores, pero con lo último de la tecnología, hecho para los amantes del deporte.

