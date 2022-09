Mhoni Vidente y el Brujo Mayor hacen sus predicciones sobre la selección mexicana en el mundial Qatar 2022

Estamos a menos de dos meses para que comience el mundial de Qatar 2022, y la selección mexicana ya se hizo presente dentro del evento luego del encuentro con Colombia con un marcador poco favorable para México, por lo que las dudas respecto al equipo se han hecho más presentes.

Sin embargo, también es importante recordar diversas personas dentro del gremio astral que logran predecir acontecimientos importantes y este próximo mundial no es la excepción.

Por su parte, Antonio Vázquez mejor conocido como "El brujo mayor" tiró las cartas en una entrevista exclusiva para ESPN dónde aseguró cómo será el futuro de México durante Qatar 2022.

El brujo mayor aseguró que El Tri llegará a cuartos de final; declaró que existen altas posibilidades de qué México llegue al quinto partido.

Por otro lado, Mhoni Vidente aseguró a través de su canal de YouTube que la selección de fútbol de México no tiene esperanza alguna durante la copa del mundo de Qatar 2022.

En suma, dijo que los futbolistas no están comprometidos y que su carta es la torre, la cual demostró que no les irá del todo mal a los integrantes del equipo.

"Para la Selección Mexicana que perdió ante Colombia, es la peor Selección que ha tenido México, ahí te das cuenta que la defensa no sirve, que los futbolistas no están comprometidos. La carta de la torre me dice que no le va a ir tan mal en Qatar", declaró la astróloga.