La Selección Mexicana no tiene esperanza en el Mundial, Mhoni Vidente revela quien será el ganador

Mhoni Vidente aseguró en su enlace en vivo que la Selección de Futbol de México es la peor que se ha visto en mucho tiempo por lo que no tiene esperanza alguna durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, esto luego de que el equipo perdiera ante su par colombiano 3-0.

"Para la Selección Mexicana que perdió ante Colombia, es la peor Selección que ha tenido México, ahí te das cuenta que la defensa no sirve, que los futbolistas no están comprometidos. La carta de la torre me dice que no le va a ir tan mal en Qatar", declaró la astróloga.

¿Quién ganará la Copa del Mundo Qatar 2022?

La famosa pitonisa también dio a conocer quién será el equipo ganador del próximo mundial de futbol: "Argentina, Brasil o Francia para que ganen el mundial", declaró Mhoni Vidente.

La Copa del Mundo comenzará el domingo 20 de noviembre con el partido inaugural entre la selección anfitriona y la de Ecuador, en el estadio Al Bayt, de la ciudad de Al Khor.

El "Tri" integrará el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y de la mano del argentino Gerardo "Tata" Martino enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. La selección mexicana intentará avanzar más allá de los cuartos de final, lo que no ha logrado conseguir hasta el momento.

Cabe destacar que este miércoles 28 de septiembre la FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022, la cual estará abierta hasta que finalice la competición, mediante su página web fifa.com/es/tickets.

Ahí cada aficionado podrá adquirir un máximo de seis entradas por partido y 60 entradas en total, mismas que se enviarán en formato electrónico, de acuerdo con la FIFA.

