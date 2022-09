Mhoni Vidente: ¿Carlos III sufre rara enfermedad? Insólitas predicciones para la familia real

La muerte de la reina Isabel II significó el fin y el inicio de una era, Mhoni Vidente ha calificado el mes de septiembre como una época de grandes cambios. La monarquía británica tiene un nuevo rey en el trono, pero la familia real podría desmoronarse, estas son las insólitas predicciones.

A menos de un mes de reinado, Carlos III ha dejado en evidencia que tiene mal humor. Además, no muchos seguidores de la realeza simpatizan con el monarca debido a la historia de Lady Di, madre de sus dos hijos, el príncipe William y Harry. La vidente asegura que su madre, la reina, cubrió muy bien a su hijo.

Muchos se preguntan qué pasará con el legado de la reina Isabel II, Mhoni Vidente vizualiza lo que podría pasar con el nuevo rey. ¿Cuánto tiempo durará en el trono? Estas son las predicciones para la familia real.

¿Rey Carlos III sufre de una rara enfermedad?

Mhoni Vidente habló sobre Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra. La vidente asegura que el monarca podría sufrir de una rara enfermedad llamada púrpura, por lo que no durará mucho en el trono:

La visión que tengo es que dura 2 años a 3 en el poder

Mhoni Vidente asegura que el rey Carlos III podría morir por culpa de una enfermedad por cuestiones hépaticas. Sus predicciones coinciden con el estado de salud del monarca, quien ha llamado la atención por sus manos hinchadas, que según expertos, puede deberse a problemas renales, de hígado o reumatológicos.

El reinado de Carlos III no durará mucho, no solo por cuestiones de salud, pues aunque los europeos apoyen las monarquías, no será suficiente para cubrir el legado y el hueco que dejo su madre, la reina Isabel II. Pero, las predicciones para la familia real no terminan ahí.

Las cartas de Mhoni Vidente predicen una ruptura entre Meghan Markle y el príncipe Harry, pues asegura que la joven no "aguantará" los problemas que existen en la corona y podrían tener un divorcio en puerta.