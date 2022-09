Gerardo Martino reitera que hay un ambiente de pesimismo alrededor de la Selección Mexicana

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, lamentó que pese al esfuerzo y el buen primer tiempo que hicieron sus jugadores ante Paraguay, los aficionados en Atlanta no hayan dado un reconocimiento y en cambio, se hayan manifestado en contra.

El estratega afirmó que entiende la molestia de que se haya perdido un partido, pero insistió que existe un ambiente negativo alrededor del equipo, e incluso, en cuanto a su persona.

Sobre los comentarios que piden su salida del banquillo nacional, Martino afirmó que es algo que ya se volvió muy común por parte de la opinión pública, “noto gente feliz de que algún colega pierda su trabajo, como con Diego (Aguirre) en Cruz Azul, una situación bastante atípica”.

“Es algo que he escuchado de todos y en la vida hay códigos, creo que las cosas se dicen con respeto. Observo que pasa conmigo, y también con colegas que están trabajando. Pero es lo que hay, viniendo de afuera no puedo modificarlo. En cuanto a mí, mucha de la gente que opina realmente no me conoce como persona”, recalcó.