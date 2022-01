Novak Djokovic: Autoridades australianas niegan trato especial al tenista tras polémica

Las autoridades australianas aseguraron que no dieron un trato especial al tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien se ha negado a revelar si se ha vacunado contra la Covid-19, al otorgarle una exención médica para que defienda su título en el Abierto de Australia, torneo que se disputará del 17 al 30 de enero.



"Quiero dejar absolutamente claro, como ha sido el caso todo el tiempo, que nadie está ni estará recibiendo un trato especial por ser quien es o por lo que ha logrado profesionalmente", dijo hoy la ministra en funciones de Deportes del gobierno regional de Victoria, Jaala Pulford, en una rueda de prensa en Melbourne.

La polémica surgió después de que el tenista serbio anunció en redes sociales que viajaba a Australia luego de recibir una exención, lo cual permite al tenista defenderá su título del Abierto de Australia. En el torneo únicamente pueden participar los jugadores con un esquema completo de vacunación o con exención médica.



Pulford, quien compareció junto al director ejecutivo de Tennis Australia, Craig Tiley, admitió que la decisión "es algo que causará malestar a muchos" residentes de Melbourne, la ciudad que acumula más días bajo aislamiento estricto durante la pandemia, y del resto de este país en el que se implementaron duras medidas para atajar la pandemia.

(Foto: Twitter@@DjokerNole)





Anteriormente, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y otras autoridades habían declarado que todos los tenistas y miembros de su equipo que participaran en el torneo deberían estar vacunados.



Las directrices gubernamentales apuntan exenciones temporales de entrada al país a las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa a este fármaco, entre otras.



Stephen Parnis, antiguo vicepresidente de la Asociación Médica Australiana, dijo el martes en Twitter que la exención "envía un mensaje atroz a millones de personas que buscan reducir el riesgo de la covid-19 en Australia para ellos mismos y para los demás. La vacunación es una muestra de respeto, Novak".



El Abierto de Australia, que en la edición pasada impuso a los tenistas una cuarentena de dos semanas, se celebra en medio de una crisis en el país oceánico por el disparo de infecciones, que pasaron de casi 212,000 casos acumulados el 1 de diciembre, a más de medio millón esta semana

¿Cuál es la opinión de Novak Djokovic sobre las vacunas?

"Personalmente estoy contra la vacunación y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar", dijo Djokovic durante unos comentarios en un directo en las redes sociales en abril de 2020, en lo peor de la primera ola de la pandemia y cuando aún no se habían desarrollado fármacos contra la Covid-19



Tras la polémica, matizó en un comunicado que mantenía la "mente abierta" y que quería elegir lo que era mejor para su cuerpo.



Posteriormente, organizó un torneo en Belgrado, el "Adria Tour", en el que tanto los jugadores como el público no respetaron reglas básicas para evitar contagios. El resultado fueron hasta ocho contagios entre los participantes y sus familiares, así como la suspensión del torneo.



Entre los positivos se contaba el propio Djokovic y su esposa, así como el tenista búlgaro Grigor Dimitrov y el serbio Victor Troicki.

Por EFE.

SEGUIR LEYENDO:

Novak Djokovic, en pos de un reto de grandes dimensiones

"Creía que era inmortal": La desgarradora historia del súper atleta antivacunas que murió por Covid-19