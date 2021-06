Novak Djokovic, en pos de un reto de grandes dimensiones

En 1938, Don Budge se convirtió en el primer tenista en la historia en conquistar en la misma temporada los cuatro Majors. En 1962, Rod Laver emuló al estadounidense, tras completar el Grand Slam. En 1969, el australiano repitió la hazaña por segunda ocasión en su carrera.

Mats Wilander intentó sumarse al exclusivo grupo en 1988. El sueco conquistó los primeros dos torneos grandes de la campaña (Australian Open y Roland Garros); sin embargo, sus posibilidades terminaron en Wimbledon, al caer eliminado en los cuartos de final ante Miloslav Mecir.

Cuatro años después, Jim Courier siguió los pasos de Wilander. El originario de Florida arribó al torneo más prestigioso del mundo del tenis con dos triunfos, en 1992; no obstante, de igual manera, fracasó en el césped londinense: fue derrotado por Andrei Olhovskiy en la tercera ronda.

Cinco temporadas atrás, Novak Djokovic también se impuso en Melbourne y París. El serbio número 1 del ranking compitió en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en busca de conseguir la proeza, pero cayó en cuatro sets ante Sam Querrey, en dieciseisavos de final.

Por quinta vez en la Era Abierta, un jugador llega al Major sobre hierba con opciones de repetir la histórica gesta: los tres últimos cayeron en dicho punto del calendario. Nuevamente es Djokovic quien intentará continuar el recorrido por el Grand Slam, y soñar también con el Golden Slam.

Novak buscar ser la segunda persona en la historia, primer hombre, en ganar los cuatro Majors y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la misma campaña. La alemana Steffi Graff lo hizo en 1988, cuando el tenis regresó al programa del máximo evento deportivo.

Los tres intentos más recientes se presentaron en año olímpico. Además, sólo en cinco ocasiones algún tenista se proclamó campeón en los primeros tres Majors del año. Dos veces no se completó la hazaña: Jack Crawford (1933) y Lew Hoad (1956) no levantaron el trofeo en el US Open.

El originario de Belgrado peleará por su sexto título, tercero consecutivo, en Gran Bretaña, situación que representa, además, su vigésima victoria en torneos de la mayor categoría. Djokovic puede igualar a Federer y Nadal como los máximos ganadores de Grand Slams en la historia del juego, y soñar con alcanzar aún más historia en Tokio 2020 y el US Open.

Por Emilio Pineres

