Raúl Zurutuza confirma draw del Abierto Mexicano de Tenis

Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) presentó esta mañana la lista de jugadores que disputarán la vigesimonovena edición del ATP 500 de Acapulco, a celebrarse del 21 al 26 de febrero del presente año. Con 12 tenistas dentro de los 30 mejores del mundo, cerró la lista de entrada del torneo latinoamericano, en Guerrero.

Cameron Norrie (12), Taylor Fritz (22), John Isner (25), Lorenzo Sonego (26), Grigor Dimitrov (28) y Reilly Opelka (29) completan el top 30 que jugará en México. Previamente, fueron confirmados Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal y Matteo Berrettini.

Asimismo, Carlos Alcaraz (31), Frances Tiafoe (34), Sebastian Korda (43), Benoit Paire (56), Jenson Brooksby (58) y Brandon Nakashima (68), representan grandes atractivos. En la inauguración del nuevo complejo (Arena GNP), el AMT consolidó uno de los mejores draws en su historia.

Para la fase de clasificación, el mexicano de 16 años Rodrigo Pacheco, quien alcanzó los octavos de final del Australian Open Junior, recibirá un comodín. También un tenista nacional también estará presente en el cuadro principal: Gerardo López disputó las últimas tres ediciones.

Nacho Beristáin: El día que perdió 1 millón de pesos por apostar contra Julio César Chávez

Sin certificado obligatorio, Novak Djokovic o cualquier otro jugador no vacunado puede participar en el ATP 500 de Guerrero “La ATP señala que los torneos sigan los lineamientos de su país: como México no pide nada, nosotros no podemos exigir un comprobante”, señaló Raúl Zurutuza.

No obstante, la organización no se ha comunicado con el número uno del mundo. “El torneo ha sido muy respetuoso con sus tiempos. Tienen mi teléfono, prefiero que sea una decisión de él, en Acapulco siempre será bienvenido, pero, a título personal, veo complicado que venga”.

Con el AMT Safety Program, protocolo sanitario (COVID-19), el Abierto Telcel estrenará sus nuevas instalaciones. Pruebas periódicas de antígenos, uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento social, accesos controlados y sanitización constante representan las principales medidas.

“Vamos a tener las mejores instalaciones en Latinoamérica. Desde hace muchos años, estamos listos para ser un Masters 1000. La presentación de un cuadro con jugadores extraordinarios marca un momento muy importante”, sentenció el director del Abierto Mexicano de Tenis.

SIGUE LEYENDO

México rumbo a Qatar 2022: Horarios y dónde ver partidos Octagonal Final Concacaf

Delegación Mexicana recibe Lábaro Patrio rumbo a Beijing 2022

DRV