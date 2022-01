Nacho Beristáin: El día que perdió 1 millón de pesos por apostar contra Julio César Chávez

Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores en la historia de México. Dentro de su legado se encuentra el gran estilo de boxeo, mismo que se caracterizaba por ir hacía adelante en cada una de las contiendas. A pesar de ser una de las grandes leyendas, hay una persona que se atrevió a apostar en su contra, se trata de Nacho Beristáin.

Durante una entrevista con “Figtht Hub TV”, el entrenador de boxeo mexicano reveló que para uno de los combates más épicos de JC Chávez decidió apostarle en contra una suma importante de dinero, 1 millón de pesos. El coach no esperaba que su compatriota le hiciera perder dicha cantidad.

La pelea se realizó en 1990, por lo que el millón de pesos era una cifra descomunal. La función en la que decidió ir en contra de su amigo fue contra Meldrick Taylor. En su declaración dejó claro que sabía que podía ganar, pero al final del día decidió ir en contra de su compatriota, a quien asegura quiere mucho.

“Julio es mi hermano, es mi amigo, lo quiero mucho. Vino desde allá caminando a saludarme, para mí es un orgullo. Una vez aposté en contra de él y perdí un millón de pesos. Creí que podía ganar, pero al final no me importó”, dijo Nacho.

Una pelea intensa

Meldrick puso ante las cuerdas a Julio en diversos momentos del combate. Se decía que dos de los tres de los jueces le daban la victoria al norteamericano, por lo que el round 12 tenía que sacar la furia el azteca para hacerse con la victoria. En la narración, Beristáin dejó claro que con el pasar de los asaltos ya no le importaba su dinero, solo quería ver a Chávez salir con la mano en alto.

“Estaba rogando a Dios que ganara Julio. Ya no me importaba nada mi dinero, sino que levantara la mano y ganó por nocaut. Es el millón de pesos que más feliz he estado de haber perdido”, dijo el entrenador.

Como ya explicó Nacho, en el último round apareció un golpe poderoso del mexicano que mando a la lona a su contrincante. A pesar de que el reloj marcaba 2 segundos, el juez decidió detener la contienda y confirmar como ganador a Julio César. Con esta victoria se convertía en el campeón unificado del CMB y FIB.

