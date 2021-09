“Nunca imaginé llegar a todo esto”: Saúl "Canelo" Álvarez conmueve con detalles de su carrera

Saúl Álvarez se sigue preparando para medirse contra Caleb Plant en Las Vegas, rival con el que ya tuvo un altercado en la primera conferencia de prensa en LA. Ahora aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que ha hecho en su vida personal y como boxeador, ya que se tiene que reconocer que es uno de los más grandes de la actualidad en el mundo.

Durante una entrevista para Univisión, el tapatío mostró un poco de humildad, ya que aseguró que algunos días no se puede creer que esté parado donde está, ganando tantos millones por pelear y siendo uno de los emblemas de la actualidad del deporte, ya que en muchas ocasiones se ha llegado a comparar con nombres como Messi o Nadal, hablando de otros deportes.

“A veces me la creo y a veces me pongo a pensar. Estoy muy contento y agradecido. Y sí, me pongo a pensar porque nunca me imaginé llegar a todo esto, imaginé ganar lo mejor, pero nunca imaginé la magnitud. Y me siento muy contento y eso me motiva”, confesó el pugilista.

Ahora, el mexicano sabe que tiene la posibilidad de seguir ampliando su legado en la historia del boxeo de México y el mundo, por lo que buscará hacer historia el próximo 6 de noviembre en Las Vegas al intentar derrotar a Caleb Plant y con eso consagrarse como el primer pugilista en ostentar los 4 títulos más importantes de una misma división.

Sobre su esposa

Posteriormente habló sobre Fernanda Gómez, la mujer con la que contrajo nupcias hace poco tiempo, y confesó que pensó no poder amarla más de lo que ya hacía, pero después de la boda, todo cambió, ya que ahora la ama 10 veces más que antes.

“Estaba con ella. Tenía muchos años y dije: ‘somos felices, estamos bien y no hay necesidad de casarnos’, no cree en eso, pero yo decía, ‘ya estamos juntos, no creo que pueda amarla más de lo que ya la amo’ y cuando nos casamos, fue algo totalmente diferente, la amo 10 veces más de lo que la amaba. Entonces sí es algo especial casarte y más que nada casarte con la mujer a la que amas”, confesó.

Ahora solo queda esperar la fecha del 6 de noviembre para saber quién saldrá con la mano arriba, además de seguir viendo a Canelo crecer en lo personal y lo profesional, ya que más allá de lo que pase en la “Ciudad del Pecado”, el mexicano debe continuar buscando hacer historia en el mundo del boxeo como lo ha venido haciendo hasta ahora.