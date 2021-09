Saúl "El Canelo" Álvarez se volvió a tatuar; conoce el trabajo del artista que marcó la piel del pugilista

Saúl "Canelo" Álvarez ha sido el centro de atención tras haber tenido un altercado contra su próximo oponente en el cuadrilátero, Caleb Plant. En la conferencia de prensa, ambos atletas se posicionaron para el tradicional cara a cara del deporte, pero la inquietud pronto se desencadenó en el momento que el tapatío empujó con fuerza a su rival, y Plant respondió a la agresión con un golpe hacia el rostro de Saúl, el cual desvió con facilidad. Al parecer, la furia de Álvarez proviene de unos supuestos insultos por parte del estadounidense hacia su madre, esto se concluye tras el tuit en el cual escribió "Don´t talk about my mom (No hables de mi madre)".

El exitoso boxeador mexicano compartió el videoclip en su cuenta de Instagram, y después de unas cuantas historias dedicadas al suceso, compartió un más presumiendo el haberse hecho un nuevo tatuaje, creado por el artista Ganga Tattoo.

El estudio de Ganga Tattoo se encuentra ubicado en Los Ángeles, y ha marcado a grandes celebridades tales como Lebron James, Anthony Davis, Lil Durk, Post Malone, Anuel AA, J Balvin, Travis Barker, Chris Brown, Jason Derulo. El último de sus clientes fue campeón mexicano.

El tatuaje que se realizó el pugilista en esta ocasión consiste en una frase escrita por la abuela del pugilista, la cual no se dio a conocer, pero es un recuerdo que permanecerá en la memoria y la piel del atleta. En la página del estudio de tatuajes se compartió una publicación donde explica el origen del trazo.

"Mi hermanito canelo se pasó ayer por el estudio a verme y confió en mi para llevar consigo este importante recuerdo, una frase escrita de puño y letra por su querida abuelita, el 6 de noviembre te veo rompiéndolo en el ring, un abrazo fuerte carnal".

Joaquín Ganga, el nombre del artista ha tenido acercamiento con profesionales de todos los sectores; tras haber tatuado a Lebron James, el alero de Los Angeles Lakers compartió en su cuenta lo agradecido que se encontraba por el encuentro, e incluso permitió al deportista tatuarle una corona en su muñeca, como referencia al apodo de "King James (Rey James)"

"No tengo forma de expresar lo agradecido que me siento al ver como gente a la que admiro desde hace tanto tiempo confía en mi trabajo, me siento verdaderamente bendecido y solo puedo daros las gracias por todo, esto acaba de empezar. Muchas gracias @kingjames por la oportunidad, es un honor llevar la corona tatuada por el rey.", comentó el artista en su publicación de Instagram.

Aquí una muestra del trabajo del talentoso tatuador

El tatuajes más grande del mundo creado por Joaquín Ganga (Ganga Tattoo)

FOTO: Especial

Tatuaje de Tupac Shakur

FOTO: Especial

Pennywise de "Eso"

FOTO: Especial

Chris Brown también confió en Ganga Tattoo para tatuarlo

FOTO: Especial